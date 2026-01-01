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Фильмография
Ю Сын-мок
Yoo Seung-mok
Киноафиша
Персоны
Ю Сын-мок
Ю Сын-мок
Yoo Seung-mok
Дата рождения
14 сентября 1969
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Республика Корея, Республика Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
8.0
Таксист
(2021)
7.9
Гость
(2018)
7.5
Монтаж
(2013)
Фильмография Ю Сын-мок
Пугало
драма, криминал, триллер
2026, Южная Корея
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6.9
Идеальная жизнь господина Кима
драма, комедия, дорама
2025, Южная Корея
Мэри убивает людей
комедия, криминал, дорама
2025, Южная Корея
Я убью тебя
триллер, дорама
2025, Южная Корея
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.6
Великолепная пятёрка
Haipaibeu
боевик, приключения, комедия
2025, Южная Корея
6.2
Фамильное кладбище
ужасы, дорама
2024, Южная Корея
4.9
Жареная курица
комедия, детектив, дорама
2024, Южная Корея
Семейный план
драма, триллер, дорама
2024, Южная Корея
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