МАЛЬМОИ: Секретная миссия, 2019

В 1940-х годах, когда корейский язык оказался под запретом, были люди, которые стремились сохранить родной язык и страну. Впервые на экране показана история создания первого словаря корейского языка, который собирали по крупинкам по всей стране втайне от японских колониальных властей. Фильм о тех, кто независимо от возраста, пола и образования, от школьников до представителей интеллигенции, осознавая себя корейцами, присоединялся к проекту «МАЛЬМОИ», раскрывает, почему язык воплощает духовность народа и почему создание словаря приводит к спасению страны.