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МАЛЬМОИ: Секретная миссия МАЛЬМОИ: Секретная миссия
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MALMOE: The Secret Mission

МАЛЬМОИ: Секретная миссия, 2019

2019 / Корея
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

В 1940-х годах, когда корейский язык оказался под запретом, были люди, которые стремились сохранить родной язык и страну. Впервые на экране показана история создания первого словаря корейского языка, который собирали по крупинкам по всей стране втайне от японских колониальных властей. Фильм о тех, кто независимо от возраста, пола и образования, от школьников до представителей интеллигенции, осознавая себя корейцами, присоединялся к проекту «МАЛЬМОИ», раскрывает, почему язык воплощает духовность народа и почему создание словаря приводит к спасению страны. 

6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 9 января 2019
Возраст 12+
Режиссер
Ом Юна
В ролях
Ю Хэ Чжин
Юн Ге Сан
Ким Хон Пха
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма МАЛЬМОИ: Секретная миссия 2 постера
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