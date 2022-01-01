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Любовь актрисы Сумако
Киноафиша Фильмы Любовь актрисы Сумако
Joyû Sumako no koi

Любовь актрисы Сумако, 1947

1947 / Япония
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1947
Премьера в мире 16 августа 1947
Режиссер
Кэндзи Мидзогути
В ролях
Со Ямамура
Тиеко Хигасияма
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Любовь актрисы Сумако 2 постера
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