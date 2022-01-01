Любовь актрисы Сумако, 1947

Жанр: драма В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 6.8 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8 Продолжительность 1 час 36 минут Год выпуска 1947 Премьера в мире 16 августа 1947 Режиссер Кэндзи Мидзогути В ролях Со Ямамура Тиеко Хигасияма Все актеры и съемочная группа 2 постера

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат