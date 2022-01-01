Знаменитый меч Бидземару, 1945

Период Бакумацу. Гражданская война, столкновения между роялистами и сторонниками сёгуната Токугава захлёстывают страну. Воспитанник самурая Оноды Кодзаэмона, кузнец, влюблённый в его дочь, изготавливает новый клинок своему покровителю. К сожалению, клинок оказывается некачественным и Онода, защищая своего господина от наёмных убийц, оказывается перед лицом врага со сломанным мечом. Он остаётся в живых, но он опозорен. Далее происходят события, которые заставят сделать выбор каждого из героев этого повествования. А кузнецу предстоит выковать достойный меч, вложив в него всю свою душу, ибо в мече душа самурая.