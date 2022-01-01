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Знаменитый меч Бидземару Знаменитый меч Бидземару
Киноафиша Фильмы Знаменитый меч Бидземару
Meitô bijomaru

Знаменитый меч Бидземару, 1945

1945 / Япония
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Период Бакумацу. Гражданская война, столкновения между роялистами и сторонниками сёгуната Токугава захлёстывают страну. Воспитанник самурая Оноды Кодзаэмона, кузнец, влюблённый в его дочь, изготавливает новый клинок своему покровителю. К сожалению, клинок оказывается некачественным и Онода, защищая своего господина от наёмных убийц, оказывается перед лицом врага со сломанным мечом. Он остаётся в живых, но он опозорен. Далее происходят события, которые заставят сделать выбор каждого из героев этого повествования. А кузнецу предстоит выковать достойный меч, вложив в него всю свою душу, ибо в мече душа самурая.

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 7 минут
Год выпуска 1945
Премьера в мире 8 февраля 1945
Возраст 12+
Режиссер
Кэндзи Мидзогути
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Знаменитый меч Бидземару 2 постера
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