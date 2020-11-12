Опасающийся за свою жизнь генерал Ода Нобунага решает уничтожить всех убийц-ниндзя в округе. Осуществляя свой план, он нападает на лесной дом Ишикавы. Тому удаётся спасти себя и жену, но их сын погибает в огне. Беглец Ишикава находит себе прибежище в клане Сайга и, желая отомстить Нобунаге, начинает обучать воинов клана искусству ниндзю-цу.
Zoku shinobi no mono, Shinobi No Mono 2: Vengeance, Az orgyilkosok csapata visszatér, Întoarcerea ninja, Ninja 2, Os Ninjas 2: Vingança, Shinobi: Revenge, The Ninja Part II, Ниндзя 2, Шиноби 2: Завръщането на убиеца, 続 忍びの者, Банда убийц 2, Shinobi 2: Revenge, Ninja, a Band of Assassins 2
Рейтинг фильма
7.0
Оцените12 голосов
7.1IMDb
Обновлено 12 ноября 2020
Цитаты
Oda NobunagaЯ больше не могу смотреть на твою нелепую кумкватовую морду!
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