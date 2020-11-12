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Постер фильма Ниндзя 2
7.0
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7.0

Ниндзя 2

, 1963
Zoku shinobi no mono
Япония / драма, боевик / 18+
Постер фильма Ниндзя 2
7.0

О фильме

Опасающийся за свою жизнь генерал Ода Нобунага решает уничтожить всех убийц-ниндзя в округе. Осуществляя свой план, он нападает на лесной дом Ишикавы. Тому удаётся спасти себя и жену, но их сын погибает в огне. Беглец Ишикава находит себе прибежище в клане Сайга и, желая отомстить Нобунаге, начинает обучать воинов клана искусству ниндзю-цу.

В ролях

Райзо Ичикава
Goemon Ishikawa
Сихо Фуджимура
Maki
Сабуро Датэ
Микико Цубоути
Tamame
Со Ямамура
Mitsuhide
Эйдзиро Тоно
Toyotomi Hideyoshi
Томисабуро Вакаяма
Oda Nobunaga
Сигэру Амати
Nobutada
Томоо Нагаи
Тацуя Исигуро
Kinshirô Matsumoto
Режиссер Сацуо Ямамото
Сценарист Томоёси Мураяма, Хадзимэ Такаива
Композитор Тюмэи Ватанабэ
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1963
Премьера в мире 6 августа 1963
Дата выхода
6 августа 1963 Япония
Производство Daiei Studios
Другие названия
Zoku shinobi no mono, Shinobi No Mono 2: Vengeance, Az orgyilkosok csapata visszatér, Întoarcerea ninja, Ninja 2, Os Ninjas 2: Vingança, Shinobi: Revenge, The Ninja Part II, Ниндзя 2, Шиноби 2: Завръщането на убиеца, 続 忍びの者, Банда убийц 2, Shinobi 2: Revenge, Ninja, a Band of Assassins 2

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 12 голосов
7.1 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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