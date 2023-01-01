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Инструкция для уборщицы
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A Manual for Cleaning Women Инструкция для уборщицы 2022 / Франция / Испания
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Инструкция для уборщицы, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Педро Альмодовар Педро Альмодовар Pedro Almodóvar
В ролях
Кейт Бланшетт Кейт Бланшетт Cate Blanchett
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
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1993
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