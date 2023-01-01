«Стыдно за него»: участи детей Киркорова больше никто не завидует

«Как приговор»: пророческие слова Михаила Ефремова сбываются с пугающей точностью

Мужчины никогда по-настоящему не любят девушек с этими именами: их всего трое

Цветовой тест: какой ваш самый большой страх?

Седой красавец: ахнете, увидев мужчину, который покорил Ксанку из «Неуловимых мстителей»

В «Кавказской пленнице» только один положительный герой: не сразу вспомните

Гайдай ни при чем: вы точно не знали, почему в фильме «Иван Васильевич» царица смотрела в пол

Поклонники потеряли дар речи при виде сына Абдулова и Алферовой: копия отца

В сериале о Будулае нет ни одного цыгана в главной роли: как так вышло

Женщины с этими именами помешаны на чистоте: носки на полу — развод

Вторая Светличная: эта красотка несколько лет была любовницей женатого Миронова