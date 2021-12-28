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Гранит
Отзывы о фильме «Гранит»
Гранит
2021 / Россия
Трейлер
8.1
Оцените
39
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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lilu.fistashka
28 декабря 2021, 18:04
Оценка
трейлер улёт, думаю, фильм будет не хуже. 😉
28 декабря 2021, 18:04
3
0
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joncluni
29 декабря 2021, 11:35
Оценка
Озвучку делали как будто для меня. Нет вот этих тихих диалогов, но громкой неожиданной музыки, что приходится постоянно звук регулировать.
29 декабря 2021, 11:35
1
0
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fathurdinov
3 января 2022, 09:44
Оценка
Мне фильм зашел на ура, ставлю максимальную оценку без зазрения совести - научились наши снимать кино, как надо
3 января 2022, 09:44
0
0
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Oreo_vanilla
5 января 2022, 16:24
Оценка
Какой бы ни был сюжет, но картина впечатляет. Снимать кино на территории Африки, с местным колоритом – очень годно выглядит по факту.
5 января 2022, 16:24
0
0
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andrei.danskoi
10 января 2022, 16:41
Оценка
В некоторых моментах глаза на лоб лезут. Не советовал бы смотреть восприимчивым людям.
10 января 2022, 16:41
0
0
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Дмитрий Одинцов
11 января 2022, 10:53
Оценка
Мне понравился фильм. Хотя я и люблю, чтоб спецэффекты, чтоб компьютерная графика, взрывы, а здесь этого практически нет – но цепанул сюжет, очень добротно.
11 января 2022, 10:53
1
0
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teen.ager93
14 января 2022, 15:53
Оценка
Чужих детей не бывает, спасать из беды нужно всех. Даже в Африке.
14 января 2022, 15:53
1
0
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nindelokoneshnikov
25 января 2022, 10:18
Оценка
Этот фильм не развлекаловка и заставляет задуматься о многих вещах. К просмотру рекомендую
25 января 2022, 10:18
0
0
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Mark.marc.mars
25 января 2022, 18:13
Оценка
Качественный боевик с долей драматизма. Действия основаны на реальных событиях, а это уже вызывает определенный интерес.
25 января 2022, 18:13
0
0
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cheevoss
29 января 2022, 14:06
Оценка
Все честно и без прикрас. Таких фильмов нужно больше снимать.
29 января 2022, 14:06
0
0
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volodymyrkolchev
30 января 2022, 14:29
Оценка
Крутой боевик высокого качества, посмотрел с удовольствием
30 января 2022, 14:29
0
0
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daobluf80
2 февраля 2022, 13:08
Оценка
Фильм зашел на ура, вот только концовка немного огорчила.
Хотя трудно представить, как такой сюжет мог закончиться по-другому.
2 февраля 2022, 13:08
1
0
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Павлик
11 февраля 2022, 13:03
Оценка
Саундтрек Шнурова придает вес «Граниту». Значимый фильм получился.
11 февраля 2022, 13:03
0
0
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bakotinaira
18 февраля 2022, 13:44
Оценка
Главный герой огонь. Воплощение настоящего мужчины
18 февраля 2022, 13:44
0
0
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mops Alenya
7 марта 2022, 18:01
Оценка
Декорации огонь. Сразу видно, что не на хромакее сняли, а заморозились и локацию подходящую нашли
7 марта 2022, 18:01
0
0
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