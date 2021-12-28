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Гранит Гранит
Киноафиша Фильмы Гранит Отзывы о фильме «Гранит»
Гранит 2021 / Россия
8.1 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Гранит»

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lilu.fistashka 28 декабря 2021, 18:04
Оценка
трейлер улёт, думаю, фильм будет не хуже. 😉
28 декабря 2021, 18:04 Ответить
joncluni 29 декабря 2021, 11:35
Оценка
Озвучку делали как будто для меня. Нет вот этих тихих диалогов, но громкой неожиданной музыки, что приходится постоянно звук регулировать.
29 декабря 2021, 11:35 Ответить
fathurdinov 3 января 2022, 09:44
Оценка
Мне фильм зашел на ура, ставлю максимальную оценку без зазрения совести - научились наши снимать кино, как надо
3 января 2022, 09:44 Ответить
Oreo_vanilla 5 января 2022, 16:24
Оценка
Какой бы ни был сюжет, но картина впечатляет. Снимать кино на территории Африки, с местным колоритом – очень годно выглядит по факту.
5 января 2022, 16:24 Ответить
andrei.danskoi 10 января 2022, 16:41
Оценка
В некоторых моментах глаза на лоб лезут. Не советовал бы смотреть восприимчивым людям.
10 января 2022, 16:41 Ответить
Дмитрий Одинцов 11 января 2022, 10:53
Оценка
Мне понравился фильм. Хотя я и люблю, чтоб спецэффекты, чтоб компьютерная графика, взрывы, а здесь этого практически нет – но цепанул сюжет, очень добротно.
11 января 2022, 10:53 Ответить
teen.ager93 14 января 2022, 15:53
Оценка
Чужих детей не бывает, спасать из беды нужно всех. Даже в Африке.
14 января 2022, 15:53 Ответить
nindelokoneshnikov 25 января 2022, 10:18
Оценка
Этот фильм не развлекаловка и заставляет задуматься о многих вещах. К просмотру рекомендую
25 января 2022, 10:18 Ответить
Mark.marc.mars 25 января 2022, 18:13
Оценка
Качественный боевик с долей драматизма. Действия основаны на реальных событиях, а это уже вызывает определенный интерес.
25 января 2022, 18:13 Ответить
cheevoss 29 января 2022, 14:06
Оценка
Все честно и без прикрас. Таких фильмов нужно больше снимать.
29 января 2022, 14:06 Ответить
volodymyrkolchev 30 января 2022, 14:29
Оценка
Крутой боевик высокого качества, посмотрел с удовольствием
30 января 2022, 14:29 Ответить
daobluf80 2 февраля 2022, 13:08
Оценка
Фильм зашел на ура, вот только концовка немного огорчила.
Хотя трудно представить, как такой сюжет мог закончиться по-другому.
2 февраля 2022, 13:08 Ответить
Павлик 11 февраля 2022, 13:03
Оценка
Саундтрек Шнурова придает вес «Граниту». Значимый фильм получился.
11 февраля 2022, 13:03 Ответить
bakotinaira 18 февраля 2022, 13:44
Оценка
Главный герой огонь. Воплощение настоящего мужчины
18 февраля 2022, 13:44 Ответить
mops Alenya 7 марта 2022, 18:01
Оценка
Декорации огонь. Сразу видно, что не на хромакее сняли, а заморозились и локацию подходящую нашли
7 марта 2022, 18:01 Ответить
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