Генри Копер – молодой и немного зажатый писатель из Британии. Его единственная книга не пользуется популярностью на родине, но зато внезапно стала бестселлером в Мексике. Не веря своему успеху, мужчина отправляется в тур по стране, где знакомится с Марией, которая и занималась переводом его романа. Толпа поклонниц и вопросы журналистов начинают настораживать Генри. Как в истории о благочестивой любви можно было разглядеть эротический подтекст? Оказалось, что Мария переписала часть…
К концу фильма, уже становится откровенно скучно смотреть, особенно возникший конфликт. Но по итогу фильм оставляет хорошее впечатление. Возможно лично мне просто нравится, прием, когда ГГ на публичном выступлении красиво что-то говорит, что понятно только нужному ему человеку. Это как гениальная концовка в фильме 10 причин моей ненависти: "Ненавижу тебя ненавидеть"
Смотреть можно смело, если ищите легкое кино на вечер.
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