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Любовь как бестселлер Любовь как бестселлер
Киноафиша Фильмы Любовь как бестселлер Отзывы о фильме «Любовь как бестселлер»
Book of Love Любовь как бестселлер 2022 / Мексика / Великобритания
5.7 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о фильме «Любовь как бестселлер»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Генри Копер – молодой и немного зажатый писатель из Британии. Его единственная книга не пользуется популярностью на родине, но зато внезапно стала бестселлером в Мексике. Не веря своему успеху, мужчина отправляется в тур по стране, где знакомится с Марией, которая и занималась переводом его романа. Толпа поклонниц и вопросы журналистов начинают настораживать Генри. Как в истории о благочестивой любви можно было разглядеть эротический подтекст? Оказалось, что Мария переписала часть…

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Ferensy 22 июля 2023, 00:16
Оценка
Фильм подкупил своим описанием, но оказался довольно ровным и предсказуемым. Жалко, можно было бы похитрее развернуть завязку (извините) сюжет.

К концу фильма, уже становится откровенно скучно смотреть, особенно возникший конфликт. Но по итогу фильм оставляет хорошее впечатление. Возможно лично мне просто нравится, прием, когда ГГ на публичном выступлении красиво что-то говорит, что понятно только нужному ему человеку. Это как гениальная концовка в фильме 10 причин моей ненависти: "Ненавижу тебя ненавидеть"

Смотреть можно смело, если ищите легкое кино на вечер.
22 июля 2023, 00:16 Ответить
Киноафиша.инфо 23 июля 2023, 12:36
в ответ на сообщение Ferensy от 22 июля 2023, 00:16
Добрый день! Спасибо за отзыв!
23 июля 2023, 12:36 Ответить
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