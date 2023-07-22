Наша рецензия

Генри Копер – молодой и немного зажатый писатель из Британии. Его единственная книга не пользуется популярностью на родине, но зато внезапно стала бестселлером в Мексике. Не веря своему успеху, мужчина отправляется в тур по стране, где знакомится с Марией, которая и занималась переводом его романа. Толпа поклонниц и вопросы журналистов начинают настораживать Генри. Как в истории о благочестивой любви можно было разглядеть эротический подтекст? Оказалось, что Мария переписала часть…