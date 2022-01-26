«Любовь как бестселлер»: Рецензия Киноафиши

Генри Копер – молодой и немного зажатый писатель из Британии. Его единственная книга не пользуется популярностью на родине, но зато внезапно стала бестселлером в Мексике. Не веря своему успеху, мужчина отправляется в тур по стране, где знакомится с Марией, которая и занималась переводом его романа. Толпа поклонниц и вопросы журналистов начинают настораживать Генри. Как в истории о благочестивой любви можно было разглядеть эротический подтекст? Оказалось, что Мария переписала часть текста и придала ему больше страсти. Теперь двум героям предстоит найти общий язык, чтобы продвигать книгу и написать новую.

Любовь как бестселлер

Как только начинает казаться, что жанр ромкома давно погребен заживо, выходит очередной проект, доказывающий обратное. Творение кинематографистки Аналейне Каль-и-Майор разворачивается исключительно во вселенной приторной любви и импульсивных поступков. Впрочем, стоит отметить, что героиня Мария не является типичной для ромкомов – вместо принца на белом коне ее волнует нереализованная писательская карьера. Без всякого преувеличения можно сказать, что в девушке сосредоточена вся боль и надлом матерей-одиночек, потерявших надежду на реализацию сокровенных целей. Мария загнана в капкан патриархального общества, где у нее весьма мало шансов добиться успеха, а все лавры достаются противоположному полу. Отчаяние достигает предела, когда, оказавшись в тени Генри, она рада простой возможности писать. Не будь это романтической комедией, картина с легкостью могла бы обойтись без флера романтики и рассказать историю сильной девушки, не забросившей давние мечты. Но Каль-и-Майор не решается на подобный шаг и разрешает все с помощью щепотки внезапных чувств двух героев. С одной стороны, выбор авторов поступить так, а не иначе, можно объяснить суровыми реалиями, в которых Мария действительно нуждалась бы в напарнике. С другой же, кино так или иначе формирует эту самую реальность, и созданная зависимость героини от партнера звучит не столько обнадеживающе, сколько звуком разбитого стекла.

Любовь как бестселлер

Встреча двух миров – обеспеченного британского мужчины и барменши-мексиканки, воспитывающей сына – не единственное столкновение в фильме. Пожалуй, третьим главным героем является Мексика, где и происходит основное действие. Разнообразие двух культур (иногда, правда, представленное довольно стереотипно) развивается сцена за сценой: сдержанность и чопорность Генри в противовес открытости и раскрепощенности Марии. Подобный синтез и вправду может дать заурядному повествованию возможность раскрыться по-новому, но едва ли это происходит с данной лентой.

«Любовь как бестселлер» уверенно ложится на полку с многочисленными историями о спасительной любви, где противоположности притягиваются, а без сцены публичного признания в любви картина не считается завершенной. Мы можем сколько угодно ругать банальные сюжетные ходы, но пока в мире есть безнадежные романтики, подобные работы не останутся без зрительского внимания.