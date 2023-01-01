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Заложники
Заложники, 2023: актеры и роли
Retribution
Заложники
2023 / США
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6.5
Оцените
23
голоса
Рейтинг IMDb: 5.3
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Заложники, 2023: актеры и роли
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Режиссер
Нимрод Антал
Nimród Antal
В ролях
Лиам Нисон
Liam Neeson
Эмбет Дэвидц
Embeth Davidtz
Мэттью Модайн
Matthew Modine
Ариан Моайед
Arian Moayed
Лилли Аспелл
Lilly Aspell
Эмили Куше
Emily Kusche
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Noma Dumezweni
Джерри Квартенг
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