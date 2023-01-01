Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Повелитель ветра" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Заложники Заложники
Киноафиша Фильмы Заложники Заложники, 2023: актеры и роли
Retribution Заложники 2023 / США
6.5 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 5.3
Написать отзыв
Билеты от 180 ₽
Билеты от 180 ₽
В избранное Уже в избранном
Билеты

Заложники, 2023: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Нимрод Антал Нимрод Антал Nimród Antal
В ролях
Лиам Нисон Лиам Нисон Liam Neeson Эмбет Дэвидц Эмбет Дэвидц Embeth Davidtz Мэттью Модайн Мэттью Модайн Matthew Modine Ариан Моайед Ариан Моайед Arian Moayed Лилли Аспелл Лилли Аспелл Lilly Aspell Эмили Куше Эмили Куше Emily Kusche Нома Думезвени Нома Думезвени Noma Dumezweni Джерри Квартенг Jerry Kwarteng
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Великая ирония
Великая ирония
2023, Франция / США, комедия, драма, мелодрама, триллер
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Иван Семенов: Большой поход
Иван Семенов: Большой поход
2023, Россия, комедия
1993
1993
2023, Россия, драма
Дурные деньги
Дурные деньги
2023, США, биография, комедия, драма
Заклятие. Зло внутри
Заклятие. Зло внутри
2023, Канада / США, драма, ужасы, триллер
Школа Магических Зверей: Тайна Подземелья
Школа Магических Зверей: Тайна Подземелья
2022, Германия, приключения, комедия, семейный
Related video
При виде младшего внука Юрия Никулина замирает сердце: растет копией этого человека
Мурашки по коже: народ ахнул, увидев родного брата Дмитрия Нагиева (фото)
Пугачеву давно скинули с трона: Киркоров раскрыл имя новой королевы российской эстрады
Даже пытался изнасиловать: из-за этой актрисы Миронов окончательно потерял рассудок
Эта пошлая сцена из фильма «Табор уходит в небо» едва не убила Тому: подробности
С каждым годом все страннее: что не так с дочерью Якубовича (фото)
Вышла замуж за цыгана и пропала: как спустя 55 лет выглядит Ксанка из «Неуловимых мстителей»
«Что в тебе особенного?»: жена сделала заявление о певце SHAMAN
«В ужасе»: ледовое шоу Авербуха отменили из-за прихоти одного человека
Тест: помните ли вы "Пиратов Карибского моря"?
Его песни знала наизусть вся страна: внешний вид Влада Сташевского сильно пугает людей
Женщины с этими именами любят ушами: не могут жить без комплиментов
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше