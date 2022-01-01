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Monsta X: The Dreaming
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Monsta X: The Dreaming

Monsta X: The Dreaming, 2021

2021 / Корея
6.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 9.1
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О фильме

K-pop группа MONSTA X известна мощными, ослепительными выступлениями; её обожают по всему миру, и сами ребята так же бесконечно преданы своим бесчисленным фанатам.

Этот фильм – подарок фандому MONSTA X: подробный, достоверный, снятый изнутри рассказ об эффектном творческом пути группы за последние шесть лет. На экране – интервью с каждым из участников, очень личные истории, впечатления от пребывания в Америке, а также эксклюзивный клип, записанный специально для MONBEBE – поклонников группы.

Незабываемое кино включает лучшие хиты MONSTA X и позволяет зрителям первыми познакомиться с грядущим альбомом группы.

Бросьте вызов, раскройтесь, мечтайте! Отметим вместе потрясающие достижения и блистательное будущее MONSTA X!

6.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 9.1
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2021
Возраст 12+
Режиссер
О Юн-дон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Monsta X: The Dreaming 2 постера
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