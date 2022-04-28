Seventeen. Сила любви, 2022

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SEVENTEEN – известная во всём мире группа, перевернувшая историю K-pop, – представляет свой первый фильм! SEVENTEEN – лидер мировых музыкальных чартов: пять платиновых альбомов в Корее, удержание высоких позиций Billboard 200 (США) две недели подряд и первое место в японском чарте Oricon. Фильм «Seventeen Power of Love: The Movie» включает в себя мощные выступления группы, подробные интервью со всеми 13 участниками, а также их комментарии о прошлом, настоящем и будущем, которое они создадут со своими верными фанатами – CARAT! Не пропустите признание группы SEVENTEEN в любви к своим поклонникам CARAT на больших экранах!
|1 мая 2022
|Казахстан
|18+
|28 апреля 2022
|Южная Корея