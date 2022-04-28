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Постер фильма Seventeen. Сила любви
8.4
Киноафиша Фильмы Seventeen. Сила любви
8.4

Seventeen. Сила любви

, 2022
Seventeen Power of Love
Южная Корея / документальный, музыка / 18+
Постер фильма Seventeen. Сила любви
8.4

О фильме

SEVENTEEN – известная во всём мире группа, перевернувшая историю K-pop, – представляет свой первый фильм! SEVENTEEN – лидер мировых музыкальных чартов: пять платиновых альбомов в Корее, удержание высоких позиций Billboard 200 (США) две недели подряд и первое место в японском чарте Oricon. Фильм «Seventeen Power of Love: The Movie» включает в себя мощные выступления группы, подробные интервью со всеми 13 участниками, а также их комментарии о прошлом, настоящем и будущем, которое они создадут со своими верными фанатами – CARAT! Не пропустите признание группы SEVENTEEN в любви к своим поклонникам CARAT на больших экранах!

В ролях

Чхве Сынчоль
S.Coups
Джонхан
Jeonghan
Joshua Hong
Joshua
Вэнь Чжунхуэй
Вэнь Чжунхуэй
Jun
Хоси
Hoshi
Чон Вон У
Wonwoo
Уджи
Woozi
Сюй Минхао
THE 8
Ким Мингю
Mingyu
Ли Сок Мин
DK
Режиссер О Юн-дон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 29 апреля 2022
Премьера в мире 28 апреля 2022
Дата выхода
1 мая 2022 Казахстан 18+
28 апреля 2022 Южная Корея
Сборы в мире $2 823 989
Другие названия
Seventeen Power of Love, Seventeen Power of Love: The Movie, Seventeen Power of LoveThe Movie, Seventeen Power of Love: La película, Seventeen Power of love. The movie, Seventeen Puterea dragostei: Filmul

Рейтинг фильма

8.4
Оцените 12 голосов
8 IMDb
Обновлено 13 июля 2022

Отзывы о фильме

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