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Киноафиша Новости Скарлетт Йоханссон подтвердила, что Тайка Вайтити снимет семейный фильм «Башня ужасов»

Скарлетт Йоханссон подтвердила, что Тайка Вайтити снимет семейный фильм «Башня ужасов»

11 мая 2023 13:15
Скарлетт Йоханссон подтвердила, что Тайка Вайтити снимет семейный фильм «Башня ужасов»

Новая экранизация аттракциона из Диснейленда по-прежнему актуальна.

Семейный блокбастер «Башня ужаса» остается в разработке. Ранее к проекту были прикреплены режиссер Тайка Вайтити и актриса Скарлетт Йоханссон, которая также выступит в качестве продюсера. В свежем интервью для Variety Йоханссон подтвердила актуальность проекта и вовлеченность Вайтити, у которого она ранее снялась в фильме «Кролик Джоджо».

По словам Йоханссон, несмотря на ее громкий позапрошлогодний конфликт со Disney из-за гонорара за «Черную Вдову», сейчас у нее нет никаких разногласий с компанией, поэтому она намерена продолжать с ней сотрудничество.

В данной новости наибольший интерес вызывает участие Вайтити, успевшего набрать для себя целый перечь фильмов и сериалов. В прошлом году режиссер выпустил «Тора: Любовь и гром», который заработал солидную кассу, но, в отличие от «Тора: Рагнарек», этот фильм не снискал признания критиков. Теперь Вайтити намерен направить свою творческую энергию немного в другое русло. В действующих планах кинематографиста по-прежнему значатся его фильм по вселенной «Звездных войн», экранизация романа Кадзуо Исигуро «Клара и Солнце», анимационный проект Netflix по мотивам «Чарли и шоколадной фабрики», сериал Hulu «Внутри Чайнатауна» и многосерийная адаптация «Бандитов во времени» для Apple TV+. Также Вайтити в обозримом будущем может снять киноверсию манги «Акира» и научно-фантастический блокбастер «Кристалл» по комиксу Алехандро Ходоровски и Мебиуса. Но даже это не все его проекты.

Что касается «Башни ужаса», то никаких сведений о сюжете пока нет. В оригинальном аттракционе гостей помещают в гигантский лифт жуткого отеля, а потом резко сбрасывают вниз. В 2021 году в качестве сценариста будущего фильма был привлечен Джош Кули («История игрушек 4»).

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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