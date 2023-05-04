Американский режиссер Ари Астер – самый оригинальный и экстравагантный хоррормейкер нашего времени, оба фильма ужасов которого – «Реинкарнация» и «Солнцестояние» – сразу же стали хитами. Первый рассказывает о наследовании внутренних демонов, а второй – о радикальном способе освобождения от токсичных отношений. Новая работа мастера ужасов – «Все страхи Бо» – снова выпущена в коллаборации с главной инди-студией США –…
Какой-то бред сумасшедшего, но талантливый бред.
Короче - \"все умерли, кончилось кино\" (С)
"Пока мы не ликвидируем безграмотность, важнейшим из искусств для нас будет кино и цирк" В.И.Ленин.
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