Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "За Палыча!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Все страхи Бо Все страхи Бо
Киноафиша Фильмы Все страхи Бо Отзывы о фильме «Все страхи Бо»
Beau Is Afraid Все страхи Бо 2023 / Канада / США
7.0 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Все страхи Бо»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Американский режиссер Ари Астер – самый оригинальный и экстравагантный хоррормейкер нашего времени, оба фильма ужасов которого – «Реинкарнация» и «Солнцестояние» – сразу же стали хитами. Первый рассказывает о наследовании внутренних демонов, а второй – о радикальном способе освобождения от токсичных отношений. Новая работа мастера ужасов – «Все страхи Бо» – снова выпущена в коллаборации с главной инди-студией США –…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
p_bear 4 мая 2023, 21:58
Оценка
Пошли на фильм, купившись на участие Хоакина Феникса. Сумасшедший дом! В прямом смысле. Да еще и три часа. Хоть бы кто-нибудь предупредил! Фильм такой же сумасшедший, как «Петровы в гриппе», только чуть менее омерзительный. Кошмар!
4 мая 2023, 21:58 Ответить
old_falc 5 мая 2023, 07:29
Оценка
Почти три часа на экране с получёкнутым мужиком, которого окружают ещё более чёкнутые персонажи, произодят малопонятные, мало связанные друг с другом, события.... Встреча с такой же полоумной, якобы умершей, матерью..... Мистический суд..... Что хотели авторы фильма мне сказать? Так и не понял, как ни старался. Из зала зрители не уходили... даже когда уже прошли титры (Видимо пытались осознать, как и я, \"что это было\"?).
Какой-то бред сумасшедшего, но талантливый бред.
Короче - \"все умерли, кончилось кино\" (С)
5 мая 2023, 07:29 Ответить
Comon 5 мая 2023, 19:55
Оценка
Первый час норм, второй похуже, без третьего можно было бы и обойтись легко, там много бреда. Вообще реж конечно зарвался слишком в мыслях, много где то переборщил, во многих местах слишком много провисаний. Феникс, не самая его лучшая роль явно, но тут он стал и заложником режиссёра, предыдущие фильмы которого конечно были на порядок круче и острее.
5 мая 2023, 19:55 Ответить
Ольга Куприна 9 мая 2023, 07:46
Оценка
Фильм нельзя отнести к какому то конкретному жанру, и это самый необычный фильм за последние годы. Просто произведение искусства, погружающее зрителя в бездну психоанализа и детских травм главного героя. Плюсом идет безумно красивый спектакль о долгом и трудном возвращении домой. 10 из 10
9 мая 2023, 07:46 Ответить
novikov-vladislav 9 мая 2023, 08:25
Оценка
Шедевр кино. Категорически не рекомендуется к посещению сеанса людям с ограниченными способностями к восприятию высокого интеллектуального произведения.
"Пока мы не ликвидируем безграмотность, важнейшим из искусств для нас будет кино и цирк" В.И.Ленин.
9 мая 2023, 08:25 Ответить
Киноафиша.инфо 10 мая 2023, 11:44
в ответ на сообщение novikov-vladislav от 9 мая 2023, 08:25
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
10 мая 2023, 11:44 Ответить
Киноафиша.инфо 10 мая 2023, 11:45
в ответ на сообщение Ольга Куприна от 9 мая 2023, 07:46
Здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением! Рады, что фильм произвел на вас хорошее впечатление😊
10 мая 2023, 11:45 Ответить
old_falc 10 мая 2023, 18:41
в ответ на сообщение novikov-vladislav от 9 мая 2023, 08:25
Оценка
Не говорил этого Ленин
10 мая 2023, 18:41 Ответить
novikov-vladislav 19 мая 2023, 22:20
в ответ на сообщение old_falc от 10 мая 2023, 18:41
Оценка
Мы, старые большевики, твёрдо уверены, что он так говорил, иначе зачем жить! А Вам счастья и любви. Спасибо, что прочитали!
19 мая 2023, 22:20 Ответить
Зоя 30 июня 2023, 12:59
Оценка
Фильм явно на любителя, как сыр с плесенью. Очень необычная картина. Даже не приходит в голову фильм, похожий на этот. Было очень интересно смотреть, да и друзьям понравился, но 3 часа действительно тяжеловато смотреть. Но я думаю это из-за кинотеатра. Дома на диване перед телевизоров куда лучше было бы))
30 июня 2023, 12:59 Ответить
Киноафиша.инфо 30 июня 2023, 19:52
в ответ на сообщение Зоя от 30 июня 2023, 12:59
Добрый день! Спасибо за отзыв!
30 июня 2023, 19:52 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри 22 комментария
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы 15 комментариев
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане 2 комментария
Рубеж выживания
Рубеж выживания 1 комментарий
Кошмар
Кошмар 5 комментариев
Круче некуда
Круче некуда 17 комментариев
Патхан: Схватка со смертью
Патхан: Схватка со смертью 16 комментариев
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам 9 комментариев
Кентавр
Кентавр 62 комментария
Флэш
Флэш 16 комментариев
Твое имя
Твое имя 16 комментариев
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов 45 комментариев
Король неба
Король неба 65 комментариев
Спуск: Новая глава
Спуск: Новая глава 2 комментария
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Просто супер
Просто супер
2022, Норвегия, анимация, семейный
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Гипнотик
Гипнотик
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Круче некуда
Круче некуда
2023, США, боевик
Related video
Мать Натальи Крачковской снялась в культовом советском фильме: точно видели, но не узнали
Вырезанную из «Кавказской пленницы» сцену Гайдай показал в другом фильме: точно видели, но не замечали
Из фильма ужасов: улыбка Пугачевой до работы стоматолога шокирует
Зрителей «Клона» пощадили: от постыдной привычки марокканцев любой схватится за голову
Над киноляпом в «Афоне» сегодня потешаются зря: такое было возможно только в СССР
Больше не отец-одиночка: при взгляде на жену Арамиса из новых «Трех мушкетеров» дух захватывает
Был старше в два раза: сейчас странно осознавать, что Николаев крутил роман с несовершеннолетней
Тест: в чем сейчас нуждается ваша душа
Нестыковку в культовой комедии Гайдая пропустили все: в СССР — от жадности, сегодня — по незнанию
Мужчины с этими именами ценят в женщинах чувство юмора, а не красоту: их всего 3
Потеря трех жен и любимого шоу: годы не пощадили ведущего «Сам себе режиссер»
Все знают только фамилию Матроскин: у кота из «Простоквашино» было имя, и не одно
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше