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Натали Денис Шперл
Natalie Denise Sperl
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Натали Денис Шперл
Натали Денис Шперл
Natalie Denise Sperl
Дата рождения
20 июня 1978
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Нью-Алм, США
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Актёр ужасов
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.0
Два с половиной человека
(2003)
6.3
Нападение на Рио Браво
(2023)
4.8
Проклятие Лилиан
(2022)
Фильмография Натали Денис Шперл
6.3
Нападение на Рио Браво
Gunfight at Rio Bravo
боевик, вестерн
2023, США
4.8
Проклятие Лилиан
Night of the Caregiver
ужасы
2022, США
Смотреть трейлер
7
Два с половиной человека
комедия
2003, США
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Новости о Натали Денис Шперл
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