«Грэйс и Джо. История любви»: Рецензия Киноафиши

Гавайи 1920-х годов – это тропические фрукты, кофейные поля и страшная эпидемия. Мальчик Джо остался один после смерти своей матери. Из-за того, что он смешанной расы, окружающие стараются его избегать, поскольку, по преданиям, «полукровки» приносят несчастье. Недавно прибывший врач решает взять сироту под свою опеку, и вскоре Джо начинает помогать Доку доставлять лекарства для больных. Еще в детстве герой встречает дочь владельца плантации Грэйс и тотчас влюбляется в нее. Когда спустя годы девушка повреждает лодыжку, Джо пытается оказать ей медицинскую помощь. Отец героини не хочет, чтобы человек смешанной крови, да еще и бедняк, приближался к его дочери, однако это не останавливает молодых людей, которые готовы бороться за свое счастье.

С наступлением пандемии в российском прокате появился ряд картин, мировая премьера которых прошла уже несколько лет назад. И сейчас фильм Дэвида Л. Каннингэма каким-то случайным образом втиснулся в ноябрьские премьеры – то ли чтобы разнообразить ассортимент, то ли потому, что не хватает шаблонных мелодрам, спрос на которые, как известно, никогда не падает. Как можно догадаться по описанию (и даже по названию), перед нами самая обычная история любви. Можно было бы сказать, что сюжетная линия Джо и Грэйс построена по типу Ромео и Джульетты – и те, и другие являются представителями разных семей, которых ждет ряд преград – но в данном случае сценаристы решили оставить трагический флер для более претенциозных и, может, более смелых работ.

Грэйс и Джо. История любви

Запретная любовь – фундамент для миллионов фильмов, из-за чего от каждого следующего закономерно ожидаешь получить то, чего еще не видел. Возможно, виной всему зрительская избалованность контентом, но так или иначе «Грэйс и Джо» не предлагает нам ничего сверхоригинального. Честно говоря, лента даже не особенно стремится развить саму центральную романтическую линию. Мы знаем, что Джо влюбился в Грэйс еще будучи ребенком, но их знакомство или ряд встреч находятся за кадром. Биография молодой девушки и вовсе остается в тени. Кроме того, что она любит наблюдать из своего окна за рабочими и привязана к своей опекунше после смерти матери, нам не известно ничего. Здесь можно возразить, что рассказ ведется от лица той самой опекунши, чей закадровый голос сопровождает повествование, и, вероятно, это так называемый взгляд со стороны. Но в таком случае зритель рискует остаться в недоумении без необходимой ему информации. Сценаристы чересчур полагаются на исполнителей главных ролей, которые, возможно, должны были покорить своей харизмой. И да, актеры действительно делают все, чтобы вытащить эту историю. Чего только стоят Мэтт Диллон в роли Дока и главный злодей картины. Но без конкретизации персонажей сочувствовать им, к сожалению, оказывается довольно тяжело.

Грэйс и Джо. История любви

Помещая героев в 1920-е годы, создатели, очевидно, хотели усилить драматизм, вызванный расизмом и дискриминацией. Битва бедняков и элиты действительно делает картину более эмоционально тяжелой, но ключевое место здесь все-таки выделено непосредственно для чувств юных героев. Их история, несмотря на свою блеклость, каким-то образом затмевает довольно любопытные исторические моменты, связанные с мигрантами и развитием медицины.

В конечном итоге, перед нами – абсолютно необязательный и лишенный очарования фильм, который может заинтересовать разве что тех, кому не хватает незамысловатых историй любви, преподнесенных в обертке райского острова и адского угнетения.