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Мира Мира
Киноафиша Фильмы Мира Отзывы о фильме «Мира»
Мира 2022 / Россия
8.7 Оцените
170 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «Мира»

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«Наконец-то это случилось!» — написали все в 2017 году, когда в Чертаново приземлился инопланетный космический корабль. «Наконец-то это случилось», — повторяю я сейчас, когда на Владивосток несется метеоритный дождь. Наконец-то российские кинематографисты преодолевают свой страх делать фантастику и представляют на зрительский суд еще одно стоящее просмотра на большом экране кино — «Мира». «Мира» — название…

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daniil1928000 22 декабря 2022, 16:53
Оценка
Фильм бомба!!! Очень интересный и захватывающий.
22 декабря 2022, 16:53 Ответить
Nurlan Kurakov 22 декабря 2022, 17:22
Я уже догадываюсь с какой картины эта идея срисована, не смотря фильм
22 декабря 2022, 17:22 Ответить
www.dasha12otrada 23 декабря 2022, 16:56
Оценка
Очень классный
23 декабря 2022, 16:56 Ответить
ulya.malik 23 декабря 2022, 17:07
Оценка
Великолепный фильм. Очень интересный и напряжённый. На некоторых моментах пробивались слёзы. Всем советую сходить!
23 декабря 2022, 17:07 Ответить
Виктория Демченко 24 декабря 2022, 00:44
Оценка
Ходили на фильм в 3-м. Настроены были скептически, так как уж частое разочарование от российских фильмов, но были приятно удивлены. Фильм понравился! Динамичный, я бы даже скала, душевный и красивый!
24 декабря 2022, 00:44 Ответить
old_falc 24 декабря 2022, 09:44
Сходите. Понравится... если дистанцироваться от огромного количества несостыковок и нелепостей. \"Лера -ребёнок особенный\". В чём? В том что она на фоне пожара панически боится огня? Клаустрофобия - это бы объяснило и панику дочери и отца при закрытии лифта... но этого в фильме не прозвучало. Пожар начался из-за того, что отец пытался открыть дверь? Чушь. Дверь запрещено открывать самостоятельно по другой причине. Город разрушен, но продолжают работать светофоры, есть интернет, связь (МИРА с лёгкостью анализирует ситуацию, находит объекты и управляет устройствами). Оставим в покое вопрос, что весь профессионализм Арабова только \"Мира найди, Мира определи, Мира посчитай\"... Непонятно - если танкер \"старой конструкции, и невозможно дистанционно включить систему пожаротушение\", то как можно было отслеживать движение по судну дочери? А на танкере? Что за бред? Спустились внутрь судна в носу, и попали в машинное отделение, с работающим двигателем, в тоннель гребного вала (а это всё расположено в корме). Ну ладно, пожар на огромном судне потушили, открыв один клапан.... Но почему клапан крутили в \"другую\" сторону? Единственно, к кому нет \"вопросов\" (ни к герою, ни к актёру) это младший братишка - адекватный, смелый, логичный... умный). Фильм хороший, но больно уж снят \"небрежно\". И сюжет можно было сделать более логичным, и диалоги не так затянутыми, и меньше лажи с техническими вопросами.
24 декабря 2022, 09:44 Ответить
Соньк Авемар 24 декабря 2022, 18:58
Оценка
спс я поплакала
24 декабря 2022, 18:58 Ответить
Ксюня Фещенко 25 декабря 2022, 15:44
Оценка
классный фильм)
25 декабря 2022, 15:44 Ответить
old_falc 25 декабря 2022, 18:56
в ответ на сообщение old_falc от 24 декабря 2022, 09:44
Вы читаете мой отзыв? Эти \"многа букаф\"? Идите в кино - не слушайте этого зануду -скептика (меня), фильм хороший: есть всё: героизм, вечная проблема \"родители - дети\", немножко любви, .... А \"несостыковки\"... да фигня это всё.
25 декабря 2022, 18:56 Ответить
iferyagin 26 декабря 2022, 13:34
Оценка
Не пожалеете!
26 декабря 2022, 13:34 Ответить
Максим Гайнетдинов 27 декабря 2022, 14:38
Оценка
Лучший фильм. Очень динамичный, трогательный и душевный. Советую сходить, не пожалеете!!!
27 декабря 2022, 14:38 Ответить
h4r0va 27 декабря 2022, 17:35
Оценка
Должен быть интересным. Сюжет интересный. Посмотрим
27 декабря 2022, 17:35 Ответить
Евгения 28 декабря 2022, 11:45
Оценка
Фильм очень понравился. Мира про дружбу, любовь, самопожертвование. В конце фильма прослезилась. Ходили с сыном 12 лет. Советую.
28 декабря 2022, 11:45 Ответить
Анастасия Шелковникова(Ялунина) 28 декабря 2022, 15:01
Оценка
Такая чушь. Не читайте положительные отзывы и не тратьте зря время и деньги
28 декабря 2022, 15:01 Ответить
Алексиос Атромитос 29 декабря 2022, 15:25
Оценка
Ну наконец-то наши хоть немного научились снимать фантастику!
Фильм на твëрдые 8 баллов! Спецэффекты достойные (когда падали метеориты на город даже дух захватывало), игра артистов тоже отличная.
Единственная "ложка дëгдя на бочку мëда" вызывает диссонанс - неотъемлемое насаждение американской культуры. Игра в американский футбол, черлидинг, песни "хэппи бездэй", и это мелочи, самое обидное лично для меня, то как показали паническое бегство с жилого дома, когда Лере кричали через раз -" Уйди с дороги", и толкали в сторону, ни один не подал руки.
Считаю, что русские люди, по крайней мере большинство, даже в таких критических ситуациях помогают друг другу. Показан в этом маленьком сюжете, чистой воды американский эгоизм.
А вот мальчика, брата Леры, по фильму, как раз гордость берёт! И упущение 😊то, что наш отец-космонавт самопожертвовал собой, почему то в концовке фильма забыли об этом.
Ну, а в общем и целом, если абстрагироваться от напичканных американизмов, несостыковок сюжетных и технических (соглашусь с предыдущим комментатором), идти стоит! Рекомендую!
29 декабря 2022, 15:25 Ответить
Comon 30 декабря 2022, 03:42
Оценка
Супер российский блокбастер. По некоторым параметрам, Жак и вовсе обгоняет лучшие голливудские проекты такого же плана. Всё по делу и выдержанно, ничего лишнего
30 декабря 2022, 03:42 Ответить
Виктория Елецких 1 января 2023, 19:35
Оценка
ахриненный фильм
1 января 2023, 19:35 Ответить
Я Я 2 января 2023, 10:19
Оценка
Фильм классный, интересно смотреть рекомендую всем посмотреть!!!
2 января 2023, 10:19 Ответить
ozhoginamu 2 января 2023, 15:09
Оценка
Зря пошла на этот фильм, слишком трагичный для сегоднешнего дня. Не люблю тяжелые фильмы. Метеоритный дождь, разрушенный город, дороги, жертвы.
2 января 2023, 15:09 Ответить
olgaboev 2 января 2023, 17:48
Оценка
Отличный фильм. Красочный, сюжет имеется, нелогичностей совсем чуть-чуть (это художественный фильм в конце концов). Хорошо, что не полный хэппиэнд сделали. Неужели наши снимать научились?)))
2 января 2023, 17:48 Ответить
Виктор Крапивин 3 января 2023, 09:12
Оценка
Ставлю за отзыв 4 только за то, что фильм снимался в одном из интереснейших городов России - Владивостоке. И за то что были задействованы хорошие актеры нашего кино - Анатолий Белый, Дарья Мороз, Андрей Смоляков. Если же заменить актеров на незнакомых зрителю, заменить российские флаги на американские и место катастрофы указать не Россию, то фильм будет смотреться как посредственный голливудский фильм. Смотреться от самого начала и до самого конца именно так!!! Видимо этого очень хотелось режиссеру!!! А ведь уже давным-давно наше кино умеют снимать без этих заезженных голливудских штампов. С самого начала такой наиглупейший американский штамп - "американский футбол", вот уж не знал, что в школах Владивостока он настолько популярен. Весь фильм девочка подросток показывает уникальную живучесть и героизм. В итоге совершает то, чего не смогли сделать и даже додуматься до такого простого решения профессиональные спасатели. И в самом конце стандартная голливудская фраза к девочке, которая в течении дня чуть несколько раз не погибла: "Ты в порядке?. Просмотр фильма оказался для меня зря потраченным временем. Хотя любителям спецэфектов и красивой картинки он вполне должен понравится.
3 января 2023, 09:12 Ответить
Светлана Пильгуй 3 января 2023, 10:52
Оценка
Ходили вчера с дочерью на фильм. Тронуло до слез. Один человек, ценой собственной жизни, дал возможность жить не только родным и близким людям, но и всему Владивостоку и Приморскому краю. Фантастика, приближенная к жизни, воспринимающаяся как реальность. Фильмы-катастрофы не люблю, но сейчас нахожусь под впечатлением.
3 января 2023, 10:52 Ответить
Юрий Максимов 3 января 2023, 14:16
Оценка
Мне в принципе очень даже понравился. Достаточно неплохие и напряженные сцены катастрофы. Зашли скоротать время в кинотеатр.
3 января 2023, 14:16 Ответить
Антон Титеев 5 января 2023, 12:59
в ответ на сообщение Виктор Крапивин от 3 января 2023, 09:12
Виктор, спасибо за развернутый комментарий!
5 января 2023, 12:59 Ответить
izmari1 5 января 2023, 21:34
Оценка
Супер фильм!
5 января 2023, 21:34 Ответить
sergdoc2010 6 января 2023, 22:14
Оценка
Хороший, семейный. Сыну очень понравился. В тему нам подарили колонки с Алисой на НГ. Игра актёров превосходная. И главное есть счастливое окончание!
6 января 2023, 22:14 Ответить
Наталь Я))) 7 января 2023, 19:36
Оценка
Рекламма везде, даже за мои деньги!!!!
7 января 2023, 19:36 Ответить
Наташа Жукова 7 января 2023, 19:50
Оценка
Я в восторге! Не ожидала ничего хорошего когда шла в кино, но не тут то было... Весь фильм сопереживала героям, волновалась, ревела, тряслась вместе с ними... Короче фильм огонь, это лучшее что я видела за последнее время, порекомендовала всём своим знакомым!!! Честно, прям Вау, лично для меня.. Ещё актёры такие хорошие подобраны, глаз радовался.
7 января 2023, 19:50 Ответить
Артем Алибаев 8 января 2023, 22:56
в ответ на сообщение Анастасия Шелковникова(Ялунина) от 28 декабря 2022, 15:01
Оценка
Сама ты чушь недоделанная фильм просто супер бомба
8 января 2023, 22:56 Ответить
Артем Алибаев 8 января 2023, 22:59
Оценка
Фильм просто супер бомба рекомендую😀😂
8 января 2023, 22:59 Ответить
Артем Алибаев 8 января 2023, 23:12
в ответ на сообщение Артем Алибаев от 8 января 2023, 22:56
Оценка
С кем я его смотрел этот фильм все плакали и всем он понравился как можно написать что это чушь
8 января 2023, 23:12 Ответить
User 9 января 2023, 19:32
Оценка
Супер фильм!
9 января 2023, 19:32 Ответить
elvindadavik 10 января 2023, 09:32
Оценка
Топ
10 января 2023, 09:32 Ответить
Angelika.bosak 15 января 2023, 11:44
Оценка
Захватывающий и динамичный сюжет. Прекрасная игра актёров. На большом экране смотрится на одном дыхании! И мне, и дочери (12 лет) очень понравился 🙌🏻! Однозначно рекомендую.
15 января 2023, 11:44 Ответить
User 18 января 2023, 10:50
Оценка
фильм огонь
18 января 2023, 10:50 Ответить
User 29 января 2023, 09:42
Оценка
Это лучшее что я смотрел за много много лет!!
29 января 2023, 09:42 Ответить
User 3 февраля 2023, 15:42
Оценка
Ничего подобного наши не снимали.Фильм супер.Советую к просмотру всей семьёй.
3 февраля 2023, 15:42 Ответить
markoff.by 4 февраля 2023, 10:24
Оценка
Потрясающий фильм, режиссура, актеры, постановки, спецэффекты, все на высшем уровне!!!
4 февраля 2023, 10:24 Ответить
Константин Поздняков 5 февраля 2023, 16:17
Оценка
Посрался с зятем на новый год. Он хвалился своим знакомым, который "вообще отечественные фильмы не смотрит", снимать у нас не умеют, видите ли. А тут за три дня "Чебурашка" и "Мира"... Совсем не всегда, но очень даже умеют!!!
5 февраля 2023, 16:17 Ответить
Арсений Громов 8 февраля 2023, 00:47
Оценка
Фильм просто бомба советую посмотреть
8 февраля 2023, 00:47 Ответить
ilinyi343 14 февраля 2023, 23:16
Оценка
Супер
14 февраля 2023, 23:16 Ответить
Диана Абдурахманова 17 февраля 2023, 05:32
Оценка
Очень классный фильм😍
17 февраля 2023, 05:32 Ответить
Алла Клик 1 марта 2023, 01:52
Оценка
Ставлю 2, но это только за спецэффекты и за положительного персонажа - мальчика. Все остальное - пародия на супергероейское кино.
1 марта 2023, 01:52 Ответить
Дмитрий Одинцов 6 марта 2023, 00:59
Оценка
Фильм на 6-7 баллов. По игре не цепляет, как время первых или экипаж например. Много драйва, взрывов, беготни. Хорошее подражание Голливуду. Задумка хорошая, но сюжет по тупости превзошел Марвел на порядок. Тут и складывающиеся пачками здания от метеоритов, как от землетрясения 9-10 баллов и космонавт с неустойчивой психикой, вечно нарушающий приказы ( вопрос как он мпдкомиссию прошёл). И танкер некому потушить во всём Владивостоке, кроме, как парочке подростков. И конечно, космонавту надо принести себя в жертву ( тупости) и красиво сгореть, вместо того, чтобы передать информацию в мчс и спокойно эвакуиррваться. В общем, армагедец по-русски, но снято зрелищно. Если отключить мозги, разок глянуть можно. Пересматривать точно нет
6 марта 2023, 00:59 Ответить
wsxqaz wsxqaz 8 марта 2023, 11:37
в ответ на сообщение old_falc от 24 декабря 2022, 09:44
Непонятно - если танкер \"старой конструкции, и невозможно дистанционно включить систему пожаротушение\", то как можно было отслеживать движение по судну дочери?

может по сигнулу в игрушке ?НЕ?Вам бы искать логику в фильме Чужой.
8 марта 2023, 11:37 Ответить
Artherion Thyron 31 мая 2023, 04:03
в ответ на сообщение Виктория Елецких от 1 января 2023, 19:35
Ахриненный - проверочное слово "хрин!" Хринеет народ однако =В
31 мая 2023, 04:03 Ответить
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