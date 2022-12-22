«Наконец-то это случилось!» — написали все в 2017 году, когда в Чертаново приземлился инопланетный космический корабль. «Наконец-то это случилось», — повторяю я сейчас, когда на Владивосток несется метеоритный дождь. Наконец-то российские кинематографисты преодолевают свой страх делать фантастику и представляют на зрительский суд еще одно стоящее просмотра на большом экране кино — «Мира». «Мира» — название…
Фильм на твëрдые 8 баллов! Спецэффекты достойные (когда падали метеориты на город даже дух захватывало), игра артистов тоже отличная.
Единственная "ложка дëгдя на бочку мëда" вызывает диссонанс - неотъемлемое насаждение американской культуры. Игра в американский футбол, черлидинг, песни "хэппи бездэй", и это мелочи, самое обидное лично для меня, то как показали паническое бегство с жилого дома, когда Лере кричали через раз -" Уйди с дороги", и толкали в сторону, ни один не подал руки.
Считаю, что русские люди, по крайней мере большинство, даже в таких критических ситуациях помогают друг другу. Показан в этом маленьком сюжете, чистой воды американский эгоизм.
А вот мальчика, брата Леры, по фильму, как раз гордость берёт! И упущение 😊то, что наш отец-космонавт самопожертвовал собой, почему то в концовке фильма забыли об этом.
Ну, а в общем и целом, если абстрагироваться от напичканных американизмов, несостыковок сюжетных и технических (соглашусь с предыдущим комментатором), идти стоит! Рекомендую!
может по сигнулу в игрушке ?НЕ?Вам бы искать логику в фильме Чужой.
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