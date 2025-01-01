Думали, «Глазами пса» — оригинальная новинка? В 90-х уже был хоррор, где собака защищала хозяев от сверхъестественного

Слухи подтвердились: Disney запускает новый «Бегущий в лабиринте» — не думайте, это не ремейк и не продолжение

Минус 500 тысяч зрителей и 60 лет насмарку: даже главный актер открестился от провального нового «Доктора Кто», но это еще не конец

У нового мультфильма Netflix — вайб «Шоколадной фабрики» и 5,9 млн просмотров: за неделю пробил себе дорогу в мировой топ

Не медь, а золото стриминга: забытые всеми фэнтези-фильмы, которые точно стоят вашего внимания

Зрители полюбили «Няню Оксану» и требуют продолжения: есть одна загвоздка — 2-го сезона может не быть

Неуникален даже Сукуна: «Магическая битва» «срисовала» героев с манги 20-летней давности – найдете своего любимчика? (фото)

Второй сезон «Душегубов» «урыл и закопал» первый: продолжение хита Amediateka стоит оценить любителям жанра

Меньшов снял «Москва слезам не верит» и десятки шедевров, но лишь однажды озвучил мультфильм — считал его предметом особой гордости

«Духовная сестра Катерины»: не тратьте время на поиск аналогов «Москва слезам не верит» – ИИ за секунду выявил 3 ленты с рейтингом 7.3+