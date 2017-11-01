Конор МакГрегор: Печально известный, 2017

Ирландского бойца смешанных единоборств Конора МакГрегора знают все, независимо от того, любят ли смотреть кровавые бои. Эта документальная картина повествует о громкой карьере чемпиона UFC.

Его популярность не знает границ, хотя начинал он в полнейшей бедности в Ирландии. Жил в родительcком доме вместе со своей девушкой. У него не было ни денег, ни влиятельных друзей, только абсолютная уверенность в том, что он станет лучшим в мире. Теперь Конор получает огромные гонорары и живет на полную катушку. Однако, головокружительные результаты пришли не сразу. Долгие четыре года он шел к заветной цели, творя историю собственными руками — без страха и сомнений.