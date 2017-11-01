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Конор МакГрегор: Печально известный Конор МакГрегор: Печально известный
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Conor McGregor: NOTORIOUS

Конор МакГрегор: Печально известный, 2017

2017 / Ирландия
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Ирландского бойца смешанных единоборств Конора МакГрегора знают все, независимо от того, любят ли смотреть кровавые бои. Эта документальная картина повествует о громкой карьере чемпиона UFC.

Его популярность не знает границ, хотя начинал он в полнейшей бедности в Ирландии. Жил в родительcком доме вместе со своей девушкой. У него не было ни денег, ни влиятельных друзей, только абсолютная уверенность в том, что он станет лучшим в мире. Теперь Конор получает огромные гонорары и живет на полную катушку. Однако, головокружительные результаты пришли не сразу. Долгие четыре года он шел к заветной цели, творя историю собственными руками — без страха и сомнений.

7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 6 декабря 2017
Премьера в мире 1 ноября 2017
Возраст 16+
Режиссер
Гэвин Фитцджеральд
В ролях
Конор МакГрегор
Конор МакГрегор
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Конор МакГрегор: Печально известный 2 постера
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саундтрек фильма Конор МакГрегор: Печально известный
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Одна
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