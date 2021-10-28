Конец света, 2021

«Конец света» — лишь второй фильм в карьере аргентинского режиссера Феркса Кастеллани. В 2015 он также поставил триллер Pájaros Negros.

Кастеллани не только срежиссировал кинокартину, но и написал к ней сценарий, выступил продюсером и отвечал за монтаж.

Оригинальное название Lo inevitable можно перевести как «Неизбежное».

Одну из центральных ролей сыграл испанец Хавьер Годино, снимавшийся в фильме «Список контактов» и сериале «Борджиа». Кроме того, актер много лет занимается музыкой.

Съемки проходили в 2019 году, но из-за пандемии Covid-19 кинотеатральная премьера состоялась осенью 2021 года.