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Lo Inevitable

Конец света, 2021

2021 / Аргентина
6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
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Аргентинский хоррор о Страшном Суде
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Причины посмотреть Факты О фильме

Почему стоит посмотреть фильм «Конец света»:

Отличный вариант для поклонников жанра хоррор, соскучившихся по леденящим душу историям о Судном дне. Несмотря на классический сюжет, аргентинец Феркс Кастеллани избегает штампов, коими грешат многие современные ужастики.

«Конец света» — один из ярчайших представителей латиноамериканского кинематографа, столь редко добирающегося до европейской публики.

Леденящая душу атмосфера держит в напряжении с первого до последнего кадра, чему способствуют блистательная операторская работа и качественные визуальные эффекты. 

 

«Конец света» — лишь второй фильм в карьере аргентинского режиссера Феркса Кастеллани. В 2015 он также поставил триллер Pájaros Negros.

Кастеллани не только срежиссировал кинокартину, но и написал к ней сценарий, выступил продюсером и отвечал за монтаж.

Оригинальное название Lo inevitable можно перевести как «Неизбежное».

Одну из центральных ролей сыграл испанец Хавьер Годино, снимавшийся в фильме «Список контактов» и сериале «Борджиа». Кроме того, актер много лет занимается музыкой.

Съемки проходили в 2019 году, но из-за пандемии Covid-19 кинотеатральная премьера состоялась осенью 2021 года.

Грядет конец света. Следуя пророчествам, семья укрывается в заброшенном доме за считанные часы до Страшного суда. Самозваный спаситель войдет в этот дом, пошатнет их веру и определит судьбу. 

6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 16 декабря 2021
Премьера в мире 28 октября 2021
Возраст 16+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Феркс Кастеллани
Феркс Кастеллани
В ролях
Хавьер Годино
Хавьер Годино
Лучано Касерес
Лучано Касерес
Дарина Бутрик
Дарина Бутрик
Карлос Порталуппи
Карлос Порталуппи
Хуана Вьяле
Хуана Вьяле
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Конец света 4 постера
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Конец света
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Фильм ужасов из Латинской Америки — явление для российского проката, мягко говоря, редкое. «Конец света» написал и срежиссировал некто Феркс Кастеллани, прежде поставивший один-единственный триллер. И если бы не эпидемиологическая ситуация, сместившая многие крупные релизы, вряд ли столь нишевый проект вообще оказался в поле зрения дистрибьюторов. Попытаемся разобраться, что из себя представляет современный аргентинский хоррор. По ночному шоссе, окутанному беспросветной…
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