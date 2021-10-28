Конец света, 2021

Почему стоит посмотреть фильм «Конец света»:
Отличный вариант для поклонников жанра хоррор, соскучившихся по леденящим душу историям о Судном дне. Несмотря на классический сюжет, аргентинец Феркс Кастеллани избегает штампов, коими грешат многие современные ужастики.
«Конец света» — один из ярчайших представителей латиноамериканского кинематографа, столь редко добирающегося до европейской публики.
Леденящая душу атмосфера держит в напряжении с первого до последнего кадра, чему способствуют блистательная операторская работа и качественные визуальные эффекты.
«Конец света» — лишь второй фильм в карьере аргентинского режиссера Феркса Кастеллани. В 2015 он также поставил триллер Pájaros Negros.
Кастеллани не только срежиссировал кинокартину, но и написал к ней сценарий, выступил продюсером и отвечал за монтаж.
Оригинальное название Lo inevitable можно перевести как «Неизбежное».
Одну из центральных ролей сыграл испанец Хавьер Годино, снимавшийся в фильме «Список контактов» и сериале «Борджиа». Кроме того, актер много лет занимается музыкой.
Съемки проходили в 2019 году, но из-за пандемии Covid-19 кинотеатральная премьера состоялась осенью 2021 года.
Грядет конец света. Следуя пророчествам, семья укрывается в заброшенном доме за считанные часы до Страшного суда. Самозваный спаситель войдет в этот дом, пошатнет их веру и определит судьбу.