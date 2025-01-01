«Наконец-то любимый Прилучный вернулся»: новый трейлер «Мажора в Дубае» свел поклонниц с ума — ждем 30 октября (видео)

Прилучный играет самого себя? На НТВ выходит новый сериал, который должен понравиться фанатам актера

Это вам не Заворотнюк: новая «Няня Оксана» больше не говорит «очуметь» и гадает на таро — первый трейлер сериала (видео)

«Великолепный век» почти умолчал об этом: реальная свадьба Хюррем вошла в историю — на ушах стоял весь город

Теперь понятно, почему закрыли «И просто так»: миллион за эпизод — даже HBO ахнули

Отец шехзаде, убийца сына Кесем, евнух: Сюмбюль-ага из «Великолепного века» также был философом (7 глубоких цитат)

Хитовый боевик с Джейсоном Стэйтемом теперь официально получит продолжение — прошлогодний фильм внезапно стал одной из лучших работ актера

Нину и Тосю помнят многие, а что насчет этих героинь? Вспомните имена 5 советских красавиц из фильмов СССР (тест)

Один из любимых сериалов Стивена Кинга написал он сам — посмотреть целиком можно всего за 4 часа

«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки