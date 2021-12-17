«Конец света»: Рецензия Киноафиши

Фильм ужасов из Латинской Америки — явление для российского проката, мягко говоря, редкое. «Конец света» написал и срежиссировал некто Феркс Кастеллани, прежде поставивший один-единственный триллер. И если бы не эпидемиологическая ситуация, сместившая многие крупные релизы, вряд ли столь нишевый проект вообще оказался в поле зрения дистрибьюторов. Попытаемся разобраться, что из себя представляет современный аргентинский хоррор.

По ночному шоссе, окутанному беспросветной тьмой, несется автомобиль. За рулем — мрачный мужчина по имени Маркус (Лучано Касерес), в салоне — его сестра Хуана (Хуана Вьяле) с дочерью-подростком Лаурой (Дарина Бутрик). Когда машина глохнет, семейство решает переждать ливень в заброшенном доме, расположенном неподалеку. Вскоре здесь начинают происходить вещи, не поддающиеся рациональной трактовке.

Конец света

Благодаря ретро-дизайну авто и одежды, можно предположить, что события разворачиваются в начале XX века. Подобно «Ведьме» Роберта Эггерса, набожная семья оказывается в полной изоляции от внешнего мира, а главная угроза исходит не со стороны темных сил, окутавших лес, но от близких людей. Радиоприемник без устали твердит о надвигающемся Судном дне: «Они пришли за грешниками, за теми, кто сбился с пути». Впрочем, кто же эти «они», не уточняется. В духе творений М. Найт Шьямалана, персонажи с невозмутимым видом рассуждают о некоем Затмении, но всячески избегают конкретики, путаясь в фактах. Очевидно, Кастеллани — далеко не Эггерс и даже не Шьямалан, так что следить за претенциозными и зачастую лишенными логики диалогами утомляет уже к середине. А фильм, между прочим, длится час.

Конец света

Ввиду скудного бюджета, действие практически не покидает пределы здания, а напряжение создается за счет трясущейся камеры и неутихающих раскатов грома, тогда как детали (включая избыточные флэшбеки), призванные внести в мудреную историю ясность, лишь еще больше сбивают с толку.

Смотреть «Конец света» невыносимо скучно, да и вряд ли нужно. Это низкосортный продукт без внятного нарратива, сотканный из всевозможных клише. Тот случай, когда зацепиться абсолютно не за что.