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В восьмидесятые годы смелый морской котик Клэггарт и его команда помогают людям обезвреживать подводные мины. Однако из-за ошибки героя происходит трагедия, и корабль взрывается. В наши дни молодой котик Куинн охотится вместе со своим лучшим другом за мелкой рыбешкой и сталкивается со злобными акулами. Товарищ погибает. И тогда Куинн решает, что нужно научиться давать отпор злодеям. Встретившись с давно ушедшим в отшельничество Клэггартом, он собирает команду морских котиков, которые должны…