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Команда котиков Команда котиков
Киноафиша Фильмы Команда котиков Отзывы о мультфильме «Команда котиков»
Seal Team Команда котиков 2021 / ЮАР
8.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о мультфильме «Команда котиков»

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В восьмидесятые годы смелый морской котик Клэггарт и его команда помогают людям обезвреживать подводные мины. Однако из-за ошибки героя происходит трагедия, и корабль взрывается. В наши дни молодой котик Куинн охотится вместе со своим лучшим другом за мелкой рыбешкой и сталкивается со злобными акулами. Товарищ погибает. И тогда Куинн решает, что нужно научиться давать отпор злодеям. Встретившись с давно ушедшим в отшельничество Клэггартом, он собирает команду морских котиков, которые должны…

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tonya.morozova.79 26 января 2022, 17:49
Оценка
Милый мультик).мы были на сеансе одни-развлекались как могли.
26 января 2022, 17:49 Ответить
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