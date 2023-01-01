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Чужая Земля
Чужая Земля, 2021: актеры и роли
The Colony / Tides
Чужая Земля
2021 / Германия / Швейцария
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6.0
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
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Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Смотрите на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Чужая Земля, 2021: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тим Фелбаум
Tim Fehlbaum
В ролях
Нора Арнезедер
Nora Arnezeder
Сара-Софи Бусснина
Sarah-Sofie Boussnina
Иэн Глен
Iain Glen
Сопе Дирису
Sope Dirisu
Йоэль Басман
Joel Basman
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