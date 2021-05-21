Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Снегирь"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Турист
Отзывы о фильме «Турист»
Турист
2021 / Россия
8.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Отзывы о фильме «Турист»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
tatapirogowa
21 мая 2021, 16:24
Оценка
Странная война идет в ЦАР, нестандартная по нашим привычным понятиям. Нет там единой линии фронта и орд экипированных боевиков. Бегают малыми мобильными группами голодранцы по джунглям в цветастых шортах и шлепанцах, налетают на деревни и так же быстро исчезают за стеной дикого леса. А ведь их такими уже с детства делают, если захватят в местные янычары. И в сцене с ребенком на это в фильме намекают.
21 мая 2021, 16:24
2
0
Ответить
cheevoss
24 мая 2021, 13:13
Оценка
Как я понял, на массовке снимали местных. Сперва показалось, что в некоторых сценах они ведут себя как-то фриковато, особенно, когда кричат Non!, когда боевики предлагают им пойти в поход на столицу. Но видимо, в ЦАР все именно так и происходит – босоногие боевики запросто кладут таких же босоногих деревенских.
24 мая 2021, 13:13
3
0
Ответить
Рита Савухина
25 мая 2021, 20:26
Оценка
Хорошая пошла тенденция: снимать патриотические фильмы, про современные конфликты, про актуальные проблемы. Ставлю лайк.
25 мая 2021, 20:26
0
0
Ответить
Black Dog
26 мая 2021, 09:42
Оценка
Турист, потому что новенький в рядах инструкторов. Но когда начинается жаришка, даже мне на секунду показалось, что главный герой не сможет выдержать оборону. Однако нет, влился и даже себя проявить умудрился. Фильм советую к просмотру.
Ps: вот как выглядят настоящие мужики, готовые идти против несправедливости о отстаивать свободу.
26 мая 2021, 09:42
0
0
Ответить
Софья Агапова
26 мая 2021, 12:43
Оценка
Для российского кино очень даже годный. Однин раз точно можно посмотреть
26 мая 2021, 12:43
1
0
Ответить
irakli.oleinik
26 мая 2021, 19:26
Оценка
Давно не получал удовольствия от просмотра современных руских фильмов. Очень на уровне!
26 мая 2021, 19:26
1
0
Ответить
lilu.fistashka
1 июня 2021, 13:09
Оценка
Казалось бы, жанр «боевик» не так уж и сложно снять. Всегда есть один герой у которого никогда не заканчиваются пули, он настолько неуязвим, что его раны заживают достаточно быстро и безболезненно… Однако, это все не про фильм «Турист», за что создателей можно только похвалить.
1 июня 2021, 13:09
0
0
Ответить
joncluni
13 июня 2021, 15:13
Оценка
В кинофильме «Турист» тесно переплетаются история главных героев — всё замешано на честности и справедливости. Понятие о воинской чести ведёт наших инструкторов к выполнению долга. Если нужно применить оружие, применяют. И с честью выходят из жестокого испытания. Про это и кино.
13 июня 2021, 15:13
1
0
Ответить
ann1versary
3 июля 2021, 11:06
Оценка
В фильмах про войну больнее всего беда, приходящая к детям. Киношники этой сентиментальностью публики, конечно пользуются. В «Туристе» понравилась лаконичность. Война — штука суровая. И чего она стоит народу в фильме видно чётко, но без лишних ухищрений.
3 июля 2021, 11:06
0
0
Ответить
ГанДам
16 июля 2021, 09:50
Оценка
Не сразу, но вспомнились репортажи по ТВ из Африки. Это наверняка из-за девушки-сержанта, которую Турист на себе вытащил из-под огня. В интервью там были разговоры с бойцами армии ЦАР, которых обучали наши инструкторы. Они почти слово в слово говорили то, что сказала военная барышня в фильме: «За родину...» Ну, прям как Верещагин в «Белом солнце» про Державу. Кажется, фильм пришёлся по сердцу, буду ещё смотреть через две-три недели.
16 июля 2021, 09:50
0
0
Ответить
Сергей Чонишвили
28 июля 2021, 20:14
Оценка
В течение всего фильма ожидалось, что смогут дать понять, почему при Бокассе удавалось поддерживать относительный порядок, а после Бокассы в стране постоянная военная лихорадка. Вся история в «Туристе» нормально закруглилась, кроме этого аспекта. Эпизод с памятником императору был, а понимание, почему после Бокассы страна стала разрушаться, хоть какое-то появилось только после изучения энциклопедий и справочников.
28 июля 2021, 20:14
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Барби
8 комментариев
Паранормальные явления. Скинамаринк
4 комментария
Вызов
274 комментария
Переводчик
21 комментарий
Непосредственно Каха. Другой фильм
68 комментариев
Беглец
8 комментариев
До рассвета
51 комментарий
Дубай любой ценой
1 комментарий
Человек-Паук: Паутина Вселенных
13 комментариев
Форсаж 10
67 комментариев
Заколдованный мальчик
1 комментарий
Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
1 комментарий
Навсикая из долины Ветров
1 комментарий
Крутая Джорджия
1 комментарий
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
До рассвета
Отзывы
2023, Россия, комедия
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Непосредственно Каха. Другой фильм
Отзывы
2023, Россия, комедия
Уикенд с батей
Отзывы
2023, США, комедия
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Отзывы
2023, Россия, детский, анимация
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Отзывы
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Хитровка. Знак четырёх
Отзывы
2023, Россия, детектив, комедия
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Ps: вот как выглядят настоящие мужики, готовые идти против несправедливости о отстаивать свободу.
Авторизация по e-mail