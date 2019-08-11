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С — счастье С — счастье
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H Is for Happiness

С — счастье, 2021

2021 / Австралия
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Трогательный семейный фильм о поиске счастья
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Причины посмотреть Факты О фильме

История повествует о рыжеволосой Кэндис (Дэйзи Аксон). Ей 12 лет, и ее жизнь еще полна таких же ярких, как ее волосы, красок и только начинает набирает обороты. Будучи умной, задорной и любознательной семиклассницей, она не производит впечатление подростка, у которого есть какие-то проблемы. Правда же в том, что дома у девочки дела обстоят откровенно плохо, а среди сверстников у Кэндис совсем нет друзей. Однако она не сильно переживает из-за школы. Пусть она может вызывать недоумение не только у одноклассников, но и у своей классной руководительницы мисс Бэмфорд (Мириам Маргулис), она верна себе и не позволяет мнению других людей влиять на свой внутренний мир. Потому что все, о чем она мечтает на данный момент, – это сделать свою семью снова счастливой. Ее родители все еще не пришли в себя после того, как несколько лет назад у Кэндис умерла младшая сестра. Теперь когда-то энергичная и полная жизни мама (Эмма Бут) практически не встает с постели, а отец, который последнее время испытывает финансовые трудности и больше не в силах справляться с депрессией жены, скрывается от своей семьи в подвале, где полностью погружается в работу за компьютером. 

В момент, когда кажется, что ситуация в семье зашла в тупик, Кэндис встречает мальчика по имени Дуглас (Уэсли Паттен). Он новенький в школе, хорошо разбирается в математике, у него есть свое видение мира и он тоже не такой, как все. Пожалуй, для Кэндис это идеальное сочетание. Между ними скоро завяжется крепкая дружба, которая, возможно, сможет помочь семье Кэндис вновь почувствовать вкус счастливой жизни.
 

Героине Кэндис в фильме исполняется тринадцать лет. Во время съемок и актрисе Дейзи Аксон, и актеру Уэсли Паттену действительно исполнилось по тринадцать.

Режиссер Джон Шиди не только снимает фильмы, но и имеет обширный опыт работы в театре: он выступал в качестве постановщика для Opera Australia.

Австралийский писатель Барри Джонсберг, по произведению которого «Моя жизнь как алфавит» и был снят фильм, опубликовал более десятка успешных книг для детей и молодежи по всему миру. Писатель также сыграл небольшую роль в фильме: он появляется в образе заместителя директора, который представляет Дугласа Бенсона преподавательнице мисс Бэмфорд.

Съемки картины продлились около тридцати дней.

Все сцены Деборы Мэйлман были сняты в последние два дня съемок.

Сестра главной актрисы Дейзи Аксон дала ей прочитать роман «Моя жизнь как алфавит» за несколько лет до съемок. Аксон прочитала книгу несколько раз до прослушивания на главную роль Кэндис, которая стала одним из ее любимых персонажей всех времен.

Более четырехсот девушек прошли прослушивание на роль Кэндис, но в конечном итоге роль досталась Дейзи Аксон.

Режиссер Джон Шиди для работы над проектом набрал женскую творческую команду: оператор-постановщик Бонни Эллиот, кастинг-директор Джейн Норрис, художник-постановщик Ники Гардинер, художник по костюмам Терри Ламера, монтажер Джоанна Скотт и композитор Нерида Тайсон-Чю.

Режиссер Джон Шиди хотел, чтобы птицы и зеленый цвет постоянно появлялись в кадре на протяжении всего фильма. Оба элемента можно увидеть не только в декорациях, но и в дизайне костюмов.

Двенадцатилетняя рыжая Кэндис — девочка с безграничным оптимизмом и уникальным взглядом на мир. В школе она знакомится со странным новеньким, заявляющим, что он пришел из другого измерения. Эта встреча вдохновляет ее на поиск счастья, которого так не хватает ее семье.

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 24 июня 2021
Премьера онлайн 29 марта 2021
Премьера в мире 11 августа 2019
Возраст 12+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Джон Шиди
Джон Шиди
В ролях
Мириам Маргулис
Мириам Маргулис
Дэйзи Аксон
Дэйзи Аксон
Алессандра Тоньини
Алессандра Тоньини
Талисса Мэнсфилд
Шенэй Рефорд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма С — счастье 2 постера
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С — счастье
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У 12-летней австралийской школьницы Кэндис (Дэйзи Аксон) рыжие волосы, много веснушек и поразительное умение вывести из себя весь класс: на уроках она любит тянуть руку и задавать учительнице вопросы, ответы на которые кажутся всем остальным очевидными. Дома у девочки царит не самая здоровая атмосфера. Мама (Эмма Бут) проводит большую часть дня в затемненной спальне, а папа-программист (Ричард Роксбург) постоянно сидит за компьютером. Когда-то их семья была почти идеальной. Все изменила гибель…
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