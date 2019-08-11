С — счастье, 2021

История повествует о рыжеволосой Кэндис (Дэйзи Аксон). Ей 12 лет, и ее жизнь еще полна таких же ярких, как ее волосы, красок и только начинает набирает обороты. Будучи умной, задорной и любознательной семиклассницей, она не производит впечатление подростка, у которого есть какие-то проблемы. Правда же в том, что дома у девочки дела обстоят откровенно плохо, а среди сверстников у Кэндис совсем нет друзей. Однако она не сильно переживает из-за школы. Пусть она может вызывать недоумение не только у одноклассников, но и у своей классной руководительницы мисс Бэмфорд (Мириам Маргулис), она верна себе и не позволяет мнению других людей влиять на свой внутренний мир. Потому что все, о чем она мечтает на данный момент, – это сделать свою семью снова счастливой. Ее родители все еще не пришли в себя после того, как несколько лет назад у Кэндис умерла младшая сестра. Теперь когда-то энергичная и полная жизни мама (Эмма Бут) практически не встает с постели, а отец, который последнее время испытывает финансовые трудности и больше не в силах справляться с депрессией жены, скрывается от своей семьи в подвале, где полностью погружается в работу за компьютером.
В момент, когда кажется, что ситуация в семье зашла в тупик, Кэндис встречает мальчика по имени Дуглас (Уэсли Паттен). Он новенький в школе, хорошо разбирается в математике, у него есть свое видение мира и он тоже не такой, как все. Пожалуй, для Кэндис это идеальное сочетание. Между ними скоро завяжется крепкая дружба, которая, возможно, сможет помочь семье Кэндис вновь почувствовать вкус счастливой жизни.
Героине Кэндис в фильме исполняется тринадцать лет. Во время съемок и актрисе Дейзи Аксон, и актеру Уэсли Паттену действительно исполнилось по тринадцать.
Режиссер Джон Шиди не только снимает фильмы, но и имеет обширный опыт работы в театре: он выступал в качестве постановщика для Opera Australia.
Австралийский писатель Барри Джонсберг, по произведению которого «Моя жизнь как алфавит» и был снят фильм, опубликовал более десятка успешных книг для детей и молодежи по всему миру. Писатель также сыграл небольшую роль в фильме: он появляется в образе заместителя директора, который представляет Дугласа Бенсона преподавательнице мисс Бэмфорд.
Съемки картины продлились около тридцати дней.
Все сцены Деборы Мэйлман были сняты в последние два дня съемок.
Сестра главной актрисы Дейзи Аксон дала ей прочитать роман «Моя жизнь как алфавит» за несколько лет до съемок. Аксон прочитала книгу несколько раз до прослушивания на главную роль Кэндис, которая стала одним из ее любимых персонажей всех времен.
Более четырехсот девушек прошли прослушивание на роль Кэндис, но в конечном итоге роль досталась Дейзи Аксон.
Режиссер Джон Шиди для работы над проектом набрал женскую творческую команду: оператор-постановщик Бонни Эллиот, кастинг-директор Джейн Норрис, художник-постановщик Ники Гардинер, художник по костюмам Терри Ламера, монтажер Джоанна Скотт и композитор Нерида Тайсон-Чю.
Режиссер Джон Шиди хотел, чтобы птицы и зеленый цвет постоянно появлялись в кадре на протяжении всего фильма. Оба элемента можно увидеть не только в декорациях, но и в дизайне костюмов.
Двенадцатилетняя рыжая Кэндис — девочка с безграничным оптимизмом и уникальным взглядом на мир. В школе она знакомится со странным новеньким, заявляющим, что он пришел из другого измерения. Эта встреча вдохновляет ее на поиск счастья, которого так не хватает ее семье.