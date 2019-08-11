С — счастье, 2021

История повествует о рыжеволосой Кэндис (Дэйзи Аксон). Ей 12 лет, и ее жизнь еще полна таких же ярких, как ее волосы, красок и только начинает набирает обороты. Будучи умной, задорной и любознательной семиклассницей, она не производит впечатление подростка, у которого есть какие-то проблемы. Правда же в том, что дома у девочки дела обстоят откровенно плохо, а среди сверстников у Кэндис совсем нет друзей. Однако она не сильно переживает из-за школы. Пусть она может вызывать недоумение не только у одноклассников, но и у своей классной руководительницы мисс Бэмфорд (Мириам Маргулис), она верна себе и не позволяет мнению других людей влиять на свой внутренний мир. Потому что все, о чем она мечтает на данный момент, – это сделать свою семью снова счастливой. Ее родители все еще не пришли в себя после того, как несколько лет назад у Кэндис умерла младшая сестра. Теперь когда-то энергичная и полная жизни мама (Эмма Бут) практически не встает с постели, а отец, который последнее время испытывает финансовые трудности и больше не в силах справляться с депрессией жены, скрывается от своей семьи в подвале, где полностью погружается в работу за компьютером.

В момент, когда кажется, что ситуация в семье зашла в тупик, Кэндис встречает мальчика по имени Дуглас (Уэсли Паттен). Он новенький в школе, хорошо разбирается в математике, у него есть свое видение мира и он тоже не такой, как все. Пожалуй, для Кэндис это идеальное сочетание. Между ними скоро завяжется крепкая дружба, которая, возможно, сможет помочь семье Кэндис вновь почувствовать вкус счастливой жизни.

