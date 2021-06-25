«С — счастье»: Рецензия Киноафиши

У 12-летней австралийской школьницы Кэндис (Дэйзи Аксон) рыжие волосы, много веснушек и поразительное умение вывести из себя весь класс: на уроках она любит тянуть руку и задавать учительнице вопросы, ответы на которые кажутся всем остальным очевидными. Дома у девочки царит не самая здоровая атмосфера. Мама (Эмма Бут) проводит большую часть дня в затемненной спальне, а папа-программист (Ричард Роксбург) постоянно сидит за компьютером. Когда-то их семья была почти идеальной. Все изменила гибель младшей дочери, которая однажды ночью уснула в своей колыбельке и больше не проснулась. А еще папа разругался со своим братом Брайаном (Джоэль Джексон): они не смогли по справедливости поделить общий бизнес.

Когда в школе дают задание описать свою жизнь в виде алфавита, Кэндис испытывает серьезные трудности с буквой «С». У девочки она ассоциируется со словом «счастье», но как быть, если прямо сейчас счастья вокруг нее не слишком много? Оптимистка по натуре, Кэндис верит, что рано или поздно ей удастся помирить папу с братом и вывести маму из депрессии. А поможет ей в этом новый одноклассник – мальчик Дуглас Бенсон (Уэсли Паттен), утверждающий, что он прибыл из другого измерения.

С — счастье

Намеки на перемещения по параллельным вселенным вполне могут ввести зрителя в заблуждение: легко решить, что речь в фильме идет о каком-то фантастическом или сказочном мире. Но это не так, действие «Счастья» происходит в маленьком городке Албани на западе Австралии. Волшебства как такового здесь тоже нет. Все дело в главной героине. В одной из сцен ее прямо спрашивают, есть ли у нее расстройство аутистического спектра. «Нет», – отвечает Кэндис, но любовь к раскладке карандашей строго по оттенкам, постоянное чтение английского словаря и привычка называть людей полными именами, а иногда даже в рифму, выдает в ней не совсем обычного ребенка.

Все происходящее в фильме зритель видит ее глазами, преображающими Албани в необыкновенный город, окрашенный в цвета леденцов из лавки сладостей. Впрочем, трудно отрицать, что элементы магического реализма тут все же присутствуют: то из леса вдруг выйдет бесхозный белый пони, то у учительницы один глаз начнет вращаться в разные стороны. Как и многие современные фильмы для детей и подростков, «С – счастье» является экранизацией бестселлера. Роман Барри Джонсберга «Моя жизнь как алфавит» вышел в 2013 году и получил множество литературных премий (увы, на русский его до сих пор не перевели).

Поставил картину австралийский театральный режиссер Джон Шиди, для которого «Счастье» стало дебютом в большом кино. Возможно, именно недостатком кинематографического опыта объясняется то, что он даже не попытался найти для истории оригинальный визуальный стиль, а воспользовался тем, что уже было придумано. Выявить источники его вдохновения проще простого: «Счастье» многое заимствует у фильмов американца Уэса Андерсона, режиссера, обожающего странноватых персонажей-аутсайдеров, героев-изгоев, которые вечно спасаются от проблем недружелюбного мира, сбегая под воду, в Индию, в детство — куда угодно. «Счастье» — ближайший родственник «Королевства полной луны», фильма о побеге влюбленных подростков из скаутского лагеря и родительского дома. Шиди выбирает ту же цветовую палитру, что и Андерсон, с той же педантичной симметрией выстраивает каждый кадр и даже точно так же снимает верхние планы еды — последнее, впрочем, в век инстаграма окончательно перестало быть креативной находкой.

С — счастье

Как ни странно, в этом случае ученическое подражание не вызывает никаких негативных эмоций. Слишком уж хороши учителя: помимо «Королевства полной луны», австралийский фильм похож то на подростковую версию «Амели», то на «Кролика Джоджо», но без Гитлера. Это картина о взрослых проблемах, увиденных наивными глазами ребенка, свято верящего, что в итоге у всех его любимых людей все будет хорошо. Российский прокат давно испытывает дефицит качественного детского и молодежного кино, и на этом фоне «Счастье» – редкая жемчужина. Совсем малышей вести в кинотеатр, пожалуй, не стоит, но ровесникам главной героини фильм должен понравиться. Правда, учтите, что в финале авторы слегка расслабляются и переходят на песенки и шутки про конские какашки. Ну да бог с ними – счастье у героев и правда не за горами.