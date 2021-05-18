«Кольцо времени»: Рецензия Киноафиши

Джеймс обладает даром видеть случайные фрагменты будущего. Эта способность появилась еще в детстве, но так и не помогла ему достичь успехов в жизни. Герой кое-как сводит концы с концами, с трудом находя деньги хотя бы на аренду квартиры. Запускает невероятную цепочку событий старый знакомый мафиози, желающий воспользоваться неординарным талантом. Он предлагает огромную сумму денег, если Джеймс доставит бриллианты покупателю и закроет сделку. Только ему под силы отыскать единственно верный путь и обойти ловушки полиции, мечтающей перехватить груз. Все меняет знакомство с девушкой Анджелой, в которую влюбляется Джеймс. Новое видение показывает, что их не ждет счастливое будущее, и он пытается его исправить.

Все это очень сильно напоминает фильм «Пророк» с Николасом Кейджом, правда, на этот раз перед нами не фантастический боевик, а криминальная драма, размышляющая о наличии свободы воли и предопределенности во вселенной. Довольно смелая попытка, оборачивающаяся сплошными проблемами. С одной стороны, нас поджидает слишком простой сюжет, в котором рядовая преступная сделка идет не по плану. С другой, слишком размашистые разговоры о жизни, смешанные с теорией струн и безумной наукой. Оба элемента так и не переплетаются должным образом, существуя как бы отдельно, связывая события задним числом.

Кольцо времени

Наблюдать за этой сюжетной чехардой без должных объяснений окажется скучно, но не очень сложно. Сам главный герой с трудом подходит на роль рефлексирующего персонажа. Большую часть времени он просто плывет по течению с редкими подсказками из видений, так и не дающими преимущества перед жизнью. Единственным, что побуждает его по-другому взглянуть на будущее, становится лик смерти и неожиданная возможность путешествовать в прошлое, как раз и создающая то самое «кольцо времени» или скорее спираль, переплетающую пространства прошлого, будущего и настоящего. При этом размышления о парадоксах и взаимосвязанности времени не волнуют местных персонажей. Напротив, они стремглав несутся вперед к цели, игнорируя любые последствия собственных решений.

Попытавшись примириться с правилами этой научной фантастики, мы столкнемся с очень блеклым мафиозным миром в виде двух бандитов и их босса. Они только напоминают полноценных персонажей, не имея четкой мотивации или запоминающегося характеров. Такие константы временных путешествий, лишь догадывающиеся о сложной закулисной игре, которая разворачивается у них под носом. Это же касается и Анджелы, возникающей из ниоткуда и буквально из ничего влюбляющейся в главного героя. Она пробуждает в Джеймсе его лучшую сторону, но делает это неосознанно и не видит собственного влияния на эту историю.

Кольцо времени

Перед нами мир, полностью подчиненный невыразительному герою. Любая деталь здесь создана лишь для осознания им собственного места в недружелюбной вселенной, давно предопределившей исход всех. За его пределами нас ожидает зияющая пустота, которую невозможно заполнить самостоятельно. Неожиданно единственное цельное ощущение надвигающейся неотвратимости будущего рушит абсолютно глупый финал, забывающий о заявленных правилах игры. Он рождает лишь новые бесчисленные вопросы и не думает на них отвечать.

«Кольцо времени» пытается усидеть на двух стульях и в результате не удерживается ни на одном. Это очень простая история, которую искусственно решили разбавить интересной концепцией с глубокими философскими размышлениями. Правда, такой сюжетный набор так и не получается соединить в цельную конструкцию, разбивая фильм на отдельные, неработающие сегменты. Картина понравится поклонникам сюжетов о путешествиях во времени и размышлений о предопределенности жизни.