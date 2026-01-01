Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Драйв» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Эдриан Макморран
Эдриан Макморран Adrian Mcmorran
Киноафиша Персоны Эдриан Макморран

Эдриан Макморран

Adrian Mcmorran

Актерское амплуа
Фантастический герой, Драматический актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Супермен и Лоис 7.8
Супермен и Лоис (2021)
Хроники будущего 7.1
Хроники будущего (2007)
Портал юрского периода: Новый мир 6.9
Портал юрского периода: Новый мир (2012)

Фильмография Эдриан Макморран

Супермен и Лоис 7.8
Супермен и Лоис
драма, боевик, фантастика 2021, США
Кольцо времени 5.5
Кольцо времени Volition
фантастика, триллер 2021, Канада
Смотреть трейлер Рецензия
Портал юрского периода: Новый мир 6.9
Портал юрского периода: Новый мир
драма, приключения, фэнтези 2012, Канада
Хроники будущего 7.1
Хроники будущего
драма, фантастика 2007, США
Показать еще
С первыми дождями окна начали продувать и заливать: 5 быстрых способов пережить осень без сквозняков
Скучный френч оставьте серым мышкам: «бэмби» на ногтях и эффект крокодила — вот 5 главных трендов маникюра осени 2026
Перед посадкой картошке делаю «талию» по совету китайских агрономов: каждый куст ломится от клубней
Мечи и драконы круто, но надоело: 5 шикарных фэнтези-сериалов с высокими рейтингами на IMDb, каждый со своим необычным миром
Малобюджетная «Обсессия» оказалась так хороша, что теперь метит на 15 «Оскаров» — но одна деталь может все испортить
В России, оказывается, тоже экранизировали Стивена Кинга: фильм снял Домогаров за 1 доллар, а потом начались проблемы
«300 спартанцев в духе “Игры престолов”»: Зак Снайдер готовит замену унылому «Дому Дракона» – эпик с рейтингом 7.7 превратят в сериал
Почти 39 000 000 просмотров: этот осенний сборник «Маши и Медведя» снова в ТОПе у родителей и детей
Посмотрел и закрыл гештальт: 5 фантастических сериалов до 2-х сезонов, где есть настоящий финал
Фанаты Паламарчука, открывайте игристое: «Ронин» возвращается на ТВ-3 уже 7 сентября
Если бы «Бриллиантовую руку» сняли в 2026-м: нашла достойных актеров на роль Лелика, Геши и Горбункова
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше