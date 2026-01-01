Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Драйв»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Эдриан Макморран
Adrian Mcmorran
Киноафиша
Персоны
Эдриан Макморран
Эдриан Макморран
Adrian Mcmorran
Актерское амплуа
Фантастический герой
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.8
Супермен и Лоис
(2021)
7.1
Хроники будущего
(2007)
6.9
Портал юрского периода: Новый мир
(2012)
Фильмография Эдриан Макморран
7.8
Супермен и Лоис
драма, боевик, фантастика
2021, США
5.5
Кольцо времени
Volition
фантастика, триллер
2021, Канада
Смотреть трейлер
Рецензия
6.9
Портал юрского периода: Новый мир
драма, приключения, фэнтези
2012, Канада
7.1
Хроники будущего
драма, фантастика
2007, США
Показать еще
С первыми дождями окна начали продувать и заливать: 5 быстрых способов пережить осень без сквозняков
Скучный френч оставьте серым мышкам: «бэмби» на ногтях и эффект крокодила — вот 5 главных трендов маникюра осени 2026
Перед посадкой картошке делаю «талию» по совету китайских агрономов: каждый куст ломится от клубней
Мечи и драконы круто, но надоело: 5 шикарных фэнтези-сериалов с высокими рейтингами на IMDb, каждый со своим необычным миром
Малобюджетная «Обсессия» оказалась так хороша, что теперь метит на 15 «Оскаров» — но одна деталь может все испортить
В России, оказывается, тоже экранизировали Стивена Кинга: фильм снял Домогаров за 1 доллар, а потом начались проблемы
«300 спартанцев в духе “Игры престолов”»: Зак Снайдер готовит замену унылому «Дому Дракона» – эпик с рейтингом 7.7 превратят в сериал
Почти 39 000 000 просмотров: этот осенний сборник «Маши и Медведя» снова в ТОПе у родителей и детей
Посмотрел и закрыл гештальт: 5 фантастических сериалов до 2-х сезонов, где есть настоящий финал
Фанаты Паламарчука, открывайте игристое: «Ронин» возвращается на ТВ-3 уже 7 сентября
Если бы «Бриллиантовую руку» сняли в 2026-м: нашла достойных актеров на роль Лелика, Геши и Горбункова
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить