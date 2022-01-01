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Магда Апанович
Магда Апанович
Magda Apanowicz
О персоне
Фильмография
Магда Апанович
Magda Apanowicz
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Дата рождения
8 ноября 1985
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Место рождения
Ванкувер, Канада
Биография Магда Апанович
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Фильмография Магда Апанович
Кольцо времени
фантастика, триллер
2021, Канада
5.0
Причина
драма
2014, США
6.0
Знамение Судного дня
фантастика, боевик
2012, Канада
3.0
Мертвые души
ужасы
2012, США
4.0
Вызывая бурю
фантастика, драма
2011, Канада
4.0
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