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Мисс Петтигрю
Киноафиша Фильмы Мисс Петтигрю Мисс Петтигрю, 2008: актеры и роли
Miss Pettigrew Lives for a Day Мисс Петтигрю 2008 / США
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Мисс Петтигрю, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Бхарат Наллури Бхарат Наллури Bharat Nalluri
В ролях
Фрэнсис МакДорманд Фрэнсис МакДорманд Frances McDormand Эми Адамс Эми Адамс Amy Adams Киран Хайндс Киран Хайндс Ciarán Hinds
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