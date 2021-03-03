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Лес: Вижу тебя повсюду Лес: Вижу тебя повсюду
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Rengeteg ― Mindenhol Látlak

Лес: Вижу тебя повсюду, 2021

2021 / Венгрия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Несколько пар героев — несколько жизненных драм, которые разворачиваются в диалогах. Отец и дочь обсуждают события Рождества. Тогда после семейной ссоры мать выехала из дома на летней резине и попала в аварию. Парень и девушка ссорятся из-за его бывшей подруги, которая вот уже несколько дней как пропала без вести. Муж и жена, в жизни которых есть жуткий ритуал, одновременно скрепляющий и разрушающий их брак. Юноша с честным и пламенным лицом, нанимающий киллера… Бенедек Флигауф родился в 1974 году. В 2003 году дебютировал фильмом «Лес», который получил приз Вольфганга Штаудте на Берлинском МКФ. Картина «Дилер» (2004) получила приз зрительских симпатий на Берлинском МКФ. «Млечный путь» (2007) удостоился Золотого льва на фестивале в Локарно. На МКФ в Берлине «Просто ветер» (2012) получил большой приз жюри, награду Amnesty International и Peace Film Award. Фильм «Лилиевая тропа» (2016) также демонстрировался на МКФ в Берлине и удостоился множества наград на различных кинофестивалях.

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 3 марта 2021
Премьера в мире 3 марта 2021
Возраст 18+
Режиссер
Бенедек Флигауф
В ролях
Эстер Балла
Лазло Циффер
Петер Фанчикаи
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Лес: Вижу тебя повсюду 1 постер
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