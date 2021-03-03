Лес: Вижу тебя повсюду, 2021

Несколько пар героев — несколько жизненных драм, которые разворачиваются в диалогах. Отец и дочь обсуждают события Рождества. Тогда после семейной ссоры мать выехала из дома на летней резине и попала в аварию. Парень и девушка ссорятся из-за его бывшей подруги, которая вот уже несколько дней как пропала без вести. Муж и жена, в жизни которых есть жуткий ритуал, одновременно скрепляющий и разрушающий их брак. Юноша с честным и пламенным лицом, нанимающий киллера… Бенедек Флигауф родился в 1974 году. В 2003 году дебютировал фильмом «Лес», который получил приз Вольфганга Штаудте на Берлинском МКФ. Картина «Дилер» (2004) получила приз зрительских симпатий на Берлинском МКФ. «Млечный путь» (2007) удостоился Золотого льва на фестивале в Локарно. На МКФ в Берлине «Просто ветер» (2012) получил большой приз жюри, награду Amnesty International и Peace Film Award. Фильм «Лилиевая тропа» (2016) также демонстрировался на МКФ в Берлине и удостоился множества наград на различных кинофестивалях.