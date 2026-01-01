Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Осень Шайеннов

Награды и номинации фильма Осень Шайеннов 1964

Оскар 1965 Оскар 1965
Лучшая операторская работа
Номинант
Золотой глобус 1965 Золотой глобус 1965
Лучший актёр второго плана
Номинант
