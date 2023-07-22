Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Криминальный Город: Разборки В Пусане"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Один на один
Отзывы о фильме «Один на один»
Nowhere Special
Один на один
2020 / Великобритания / Италия / Румыния
Смотреть трейлер
7.6
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Похожие
Отзывы о фильме «Один на один»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Ferensy
22 июля 2023, 23:41
Оценка
Фильм основан на реальных события и от этого всё ещё мрачнее.
Досматривал с трудом, так как не хочется думать, что это реальная история.
Из того, что хочется отметить - подбор новых родителей, это просто ад. Там натуральные психические мутанты, некому доверить своего ребёнка после смерти. а доверить придётся. Ужас.
Не хотелось бы больше на такое кино натыкаться.
22 июля 2023, 23:41
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
23 июля 2023, 12:32
в ответ на сообщение
Ferensy от 22 июля 2023, 23:41
Добрый день! Спасибо за отзыв!
23 июля 2023, 12:32
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Пять ночей у Фредди
7 комментариев
Флэш
17 комментариев
За Палыча!
5 комментариев
Кошмар
10 комментариев
Барби
84 комментария
В прокате
Премьеры
Онлайн
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Просто супер
Отзывы
2022, Норвегия, анимация, семейный
Хвостатые пришельцы
Отзывы
2023, США, приключения, семейный, фантастика
Гипнотик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Related video
Леонов в «Бедном гусаре» сперва умирал особо жестоко: роковую сцену пришлось согласовывать с КГБ
Тест Роршаха: насколько вы здоровы психически?
Другая сторона «Клона»: бразильские зрители ненавидели Жади, как оказалось, не зря
Рудковская пошла на хитрость ради «смелых» фото: подлог заметили самые внимательные
Этот огненный знак ожидает неожиданное путешествие в августе 2023: пакуйте чемодан
Позеленевшие, зато большие: Ягудин показал свои помидоры
Бросила ради него Шепса: ахнете, от кого родила Керро трех прекрасных малышей
Глубокие морщины и седина: такую Яковлеву даже собственный сын не узнает
После этого обмана Гайдая Крачковская чуть не «отдала концы»: вот как он поступил
Эту певицу облили кислотой в 90-х, и с тех пор ее вид пугает: вот какой красавицей она была
У невероятно красивой пары родилась малышка с улыбкой Джокера: многие пугаются при виде нее
Абсолютно безотказная: болтливая Винер выдала секрет Кабаевой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Досматривал с трудом, так как не хочется думать, что это реальная история.
Из того, что хочется отметить - подбор новых родителей, это просто ад. Там натуральные психические мутанты, некому доверить своего ребёнка после смерти. а доверить придётся. Ужас.
Не хотелось бы больше на такое кино натыкаться.
Авторизация по e-mail