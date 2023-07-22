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Один на один Один на один
Киноафиша Фильмы Один на один Отзывы о фильме «Один на один»
Nowhere Special Один на один 2020 / Великобритания / Италия / Румыния
7.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Отзывы о фильме «Один на один»

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Ferensy 22 июля 2023, 23:41
Оценка
Фильм основан на реальных события и от этого всё ещё мрачнее.
Досматривал с трудом, так как не хочется думать, что это реальная история.

Из того, что хочется отметить - подбор новых родителей, это просто ад. Там натуральные психические мутанты, некому доверить своего ребёнка после смерти. а доверить придётся. Ужас.

Не хотелось бы больше на такое кино натыкаться.
22 июля 2023, 23:41 Ответить
Киноафиша.инфо 23 июля 2023, 12:32
в ответ на сообщение Ferensy от 22 июля 2023, 23:41
Добрый день! Спасибо за отзыв!
23 июля 2023, 12:32 Ответить
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