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Учительница
Учительница, 2016: актеры и роли
Ucitelka
Учительница
2016 / Словакия / Чехия
7.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Учительница, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ян Гржебейк
Jan Hřebejk
В ролях
Зузана Маурери
Zuzana Mauréry
Чонгор Кассаи
Csongor Kassai
Мартин Хавелка
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