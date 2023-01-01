Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пять процентов" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закат Закат
Киноафиша Фильмы Закат Закат, 1990: актеры и роли
Zakat Закат 1990 / СССР
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Закат, 1990: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Зельдович Александр Зельдович Alexander Zeldovich
В ролях
Рамаз Чхиквадзе Ramaz Chkhikvadze Виктор Гвоздицкий Viktor Gvozditsky Марина Майко Marina Mayko Игорь Арташонов Игорь Арташонов Igor Artashonov
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Смешарики снимают кино
Смешарики снимают кино
2023, Россия, анимация
Телохранитель на фрилансе
Телохранитель на фрилансе
2023, США, боевик, комедия
Лукавый
Лукавый
2023, США, ужасы
Страсти по Матвею
Страсти по Матвею
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кошки-мышки
Кошки-мышки
2023, Франция / США, драма, триллер
Лесси — лохматый детектив
Лесси — лохматый детектив
2023, Германия, боевик, драма, семейный
Related video
Самую первую серию «Ну, погоди!» видел 1 человек из 10 тысяч: вот что не понравилось цензорам
Загримировали так, что родные не узнали: кто годами скрывался за образом Высоцкого
Патологоанатом из «Следа» снялась без халата и бюстгальтера: уберите мужчин от экранов
Мужчины этих знаков Зодиака никогда не прощают обиды: самые злопамятные
Был звездой, а стал таксистом: красавец из «Карнавальной ночи» попал в психушку и потерял все
От вида 17-летней внучки Маслякова люди невольно скривились: внимание на огромные губы
Взрослые боялись больше детей: этот советский мультик пугает до чертиков
Ни морщин, ни бороды: вы точно не видели старика Хоттабыча таким (фото)
Как кошка с собакой: Гайдай сделал этого актера звездой, а потом всю жизнь ненавидел
Над чудаком Гнездиловым потешался каждый: измените мнение, узнав его диагноз
Тест: сделайте уборку и узнайте, какой вы на самом деле человек
Советский Ален Делон и любимец женщин: почему Арамиса никто не звал в кино
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше