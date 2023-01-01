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Капитан Фракасс
Капитан Фракасс, 1984: актеры и роли
Kapitan Frakass
Капитан Фракасс
1984 / СССР
6.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Капитан Фракасс, 1984: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Владимир Савельев
Vladimir Saveliev
В ролях
Ивар Калныньш
Олег Меньшиков
Oleg Menshikov
Валентин Никулин
Valentin Nikulin
Всеволод Шиловский
Светлана Тома
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