Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Солдат" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Любовь в квадрате
Киноафиша Фильмы Любовь в квадрате Любовь в квадрате, 2021: актеры и роли
Milosc do kwadratu Любовь в квадрате 2021 / Польша
4.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Любовь в квадрате, 2021: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Филип Зыльбер Filip Zylber
В ролях
Мирослав Бака Mirosław Baka Кшиштоф Чечот Кшиштоф Чечот Krzysztof Czeczot Томаш Кароляк Tomasz Karolak Матеуш Банасюк Mateusz Banasiuk Анна Смоловик Anna Smołowik
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
Женщины с этими 3 именами любят манипулировать мужчинами
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Тест: собакой какой породы вы могли бы стать?
Хабенского предупредили: МХТ привлек внимание на самом высоком уровне
Ради джинсов и не на такое готовы: Собчак и Бородина сцепились на глазах россиян
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Ради него хотела бросить мужа: молодой любовник Пугачевой вышел из тени (фото)
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Благородные «олени»: только обладатели этих имен не уйдут от вас, застав с любовником в постели
Гены красоты: и без ДНК-теста понятно, что эта женщина – внебрачная дочь Ихтиандра
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше