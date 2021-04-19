«Руфус. Хроники волшебной страны»: Рецензия Киноафиши

Скотт вместе со школьной подругой Эмили приезжает погостить в старый фамильный особняк. Но отдыхать здесь будет некогда, ведь совсем скоро друзьям придется отправиться в настоящее приключение. Они встречаются со странным существом из другого мира, напоминающего то ли хомяка, то ли мышь, ходящую на двух ногах и умеющую говорить. Новый знакомый по имени Руфус просит Скотта и Эмили помочь ему со спасением своего мира, который находится на грани гибели. Для этого им предстоит отыскать потерянного волшебника и найти магическую книгу, содержащую рецепт живительной пыли. Вот только ей мечтает завладеть и злая колдунья, давно ведущая охоту за Руфусом. Но вместе с новыми друзьями у него появился шанс на успех.

Начинается все с очередного старческого ворчания. К дедушке в гости приехали внуки, моментально утыкающиеся в свои гаджеты. Окружающий мир и тем более общение со стариком наводят на них скуку. Чтобы отвлечь детей от телефонов, он пытается заинтересовать их сказкой, которая и описывает приключения Руфуса. С внуками это отлично срабатывает, но вот вызвать интерес у зрителя окажется не так просто.

Руфус. Хроники волшебной страны

«Руфус: Хроники волшебной страны» использует не самый удачный ход и совмещает много компьютерной графики с живыми актерами. Выглядит картина очень скромно и постоянно будет напоминать о небольшом бюджете. В глаза сразу бросается исполнение магии с кривыми цветными лучами, вылетающими из палочек, а за ними и один из главных героев, зверек Руфус, которому недостает теней и деталей. В финале зрителей ждет встреча с настоящим драконом, выглядящим блекло даже на фоне первых сезонов «Игры престолов» и старых компьютерных игр. Неряшливое исполнение сильно отвлекает и не позволяет окунуться в мир волшебства и сказки.

Само приключение вышло очень локальным, как будто оно не хочет покидать пределы особняка. Большую часть времени мы проводим в комнате с волшебными дверьми, открывающими проходы в другие вселенные. Правда, она завалена всяким хламом и не дает сильно развернуться. Не стоит ждать красочных и экзотичных локаций. Рассказы об иных мирах звучат лучше, чем выглядит их визуальное наполнение. Мы побываем в невзрачной пустыне, обычном лесу с городских задворок и разрушенных землях с большим вулканом. Среди них выделяется только огромная библиотека, которая имеет чуть больше деталей и не похожа на место из соседнего двора или графику, наложенную поверх зеленого экрана.

Руфус. Хроники волшебной страны

Сама история также вышла классической для детской сказки. Нам рассказывают о довольно базовом сражении добра и зла, в котором главные герои Скотт и Эмили проявляют свои лучшие качества. Никаких попыток разбудить их темную сторону или посеять сомнения в юную душу не будет. Все оказывается кристально понятно. Свет соберет все силы и благодаря дружбе, поддержке, отваге и самопожертвованию сможет одержать победу в непростой борьбе над тьмой.

При этом простота исполнения не становится для картины приговором. В «Руфус: Хроники волшебной страны» много обаятельных героев и трогательных ситуаций. Если сделать поправку на скромный бюджет, то можно разглядеть старание авторов, которые, как и дедушка внуков, пытаются завлечь зрителя в эти сказочные миры. Финал оставляет место для продолжения и намекает на больший масштаб. Но сейчас история Руфуса неотделима от постоянных компромиссов и скидок, поэтому заставляет мириться с техническим исполнением и концертирует внимание на персонажах, способных вдохновить детей на маленькие геройства и правильные поступки. Картина понравится поклонникам сказочных приключений и подойдет для семейного просмотра.