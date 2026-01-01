Меню
Награды и номинации фильма Истребители 2014

Каннский кинофестиваль 2014 Каннский кинофестиваль 2014
Лейбл "Европа Синема"
Победитель
Премия SACD
Победитель
Премия C.I.C.A.E.
Победитель
Параллельные секции
Победитель
Золотая камера
Номинант
 Квир-пальма
Номинант
