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Состояние рассудка Состояние рассудка
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State of Mind Состояние рассудка 2017 / США
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Состояние рассудка, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Эвнет Jon Avnet
В ролях
Ричард Гир Ричард Гир Richard Gere Питер Динклэйдж Питер Динклэйдж Peter Dinklage Брэдли Уитфорд Брэдли Уитфорд Bradley Whitford Уолтон Гоггинс Уолтон Гоггинс Walton Goggins Шарлотта Хоуп Шарлотта Хоуп Charlotte Hope Джулианна Маргулис Джулианна Маргулис Julianna Margulies Кевин Поллак Кевин Поллак Kevin Pollak Стивен Рут Стивен Рут Stephen Root
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