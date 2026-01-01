Меню
Надежда и слава
Награды и номинации фильма Надежда и слава
Награды и номинации фильма Надежда и слава 1987
Оскар 1988
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Золотой глобус 1988
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший сценарий
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1988
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Best Score
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Best Make Up Artist
Номинант
Best Direction
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
