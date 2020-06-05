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Музыканты снова вместе Музыканты снова вместе
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Mighty Oak

Музыканты снова вместе, 2020

2020 / США
4.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Джина была менеджером музыкальной группы, созданной ее братом Воном. Но он гибнет в автоаварии, и сестра тяжко переживает его смерть. Спустя 10 лет она встречает юного гитариста Оука Скоггинса, чрезвычайно похожего на погибшего… Реинкарнация? Но разве это явление существует?!

  • Режиссер Шон Макнамара рос в Оушен-Бич в Калифорнии, там и решил снимать свой фильм.
  •  Исполнитель роли мальчика-музыканта Томми Рейджен родился в Сан-Диего, сейчас ему 12. Несмотря на молодой возраст, он уже успел записать два EP: Heart Emoji и Rocket. Первые свои композиции Be Someone, Born to Fly и Chasing он создал в 2017 году.
  •  Сыгравшая главную женскую роль Джэнел Пэрриш с 6 лет брала уроки игры на фортепиано, также изучала актерское мастерство, пение, чечетку и джаз. Актерскую карьеру начала в восьмилетнем возрасте (1996) с роли маленькой Козетты в «Отверженных», сначала выступив в национальном турне США, а затем перешла на Бродвей. Самой заметной ее ролью стала Мона Вандервал в комедии «Милые обманщицы» (2010).
  • Бен Милликен (Дерби) до начала актерской карьеры 10 лет профессионально занимался боксом.
  • Джианна «ДжиДжи» Наррис (Эмма Биггс) больше известна как вокалистка. Пела на Бродвее в постановках произведений Эндрю Ллойд-Уэббера.

Жизнь музыкального продюсера Джины Джексон пошла под откос после трагической потери: её брат, вокалист Вон, погиб в автокатастрофе. Десять лет спустя Джина встречает талантливого мальчика-музыканта Оука, который напоминает ей покойного Вона. Девушка убеждает себя, что этот юный музыкант — реинкарнация её брата, и решает возродить свою старую группу.

4.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 20 июля 2020
Премьера в мире 5 июня 2020
Возраст 18+
MPAA PG-13
Режиссер
Шон МакНамара
Шон МакНамара
В ролях
Джанел Пэрриш
Джанел Пэрриш
Бен Милликен
Карлос ПенаВега
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Музыканты снова вместе 2 постера
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