Музыканты снова вместе, 2020

Жизнь музыкального продюсера Джины Джексон пошла под откос после трагической потери: её брат, вокалист Вон, погиб в автокатастрофе. Десять лет спустя Джина встречает талантливого мальчика-музыканта Оука, который напоминает ей покойного Вона. Девушка убеждает себя, что этот юный музыкант — реинкарнация её брата, и решает возродить свою старую группу.