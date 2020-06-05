Музыканты снова вместе, 2020

Джина была менеджером музыкальной группы, созданной ее братом Воном. Но он гибнет в автоаварии, и сестра тяжко переживает его смерть. Спустя 10 лет она встречает юного гитариста Оука Скоггинса, чрезвычайно похожего на погибшего… Реинкарнация? Но разве это явление существует?!
Жизнь музыкального продюсера Джины Джексон пошла под откос после трагической потери: её брат, вокалист Вон, погиб в автокатастрофе. Десять лет спустя Джина встречает талантливого мальчика-музыканта Оука, который напоминает ей покойного Вона. Девушка убеждает себя, что этот юный музыкант — реинкарнация её брата, и решает возродить свою старую группу.