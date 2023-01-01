Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Праздники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Грязная дюжина Грязная дюжина
Киноафиша Фильмы Грязная дюжина Грязная дюжина, 1967: актеры и роли
The Dirty Dozen Грязная дюжина 1967 / США
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Грязная дюжина, 1967: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Олдрич Robert Aldrich
В ролях
Ли Марвин Ли Марвин Lee Marvin Эрнест Боргнайн Ernest Borgnine Чарльз Бронсон Charles Bronson Джон Кассаветис Джон Кассаветис John Cassavetes
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Благородные «олени»: только обладатели этих имен не уйдут от вас, застав с любовником в постели
Хабенского предупредили: МХТ привлек внимание на самом высоком уровне
Ради джинсов и не на такое готовы: Собчак и Бородина сцепились на глазах россиян
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Ради него хотела бросить мужа: молодой любовник Пугачевой вышел из тени (фото)
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Тест: собакой какой породы вы могли бы стать?
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
Женщины с этими 3 именами любят манипулировать мужчинами
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше