Грязная дюжина
Награды и номинации фильма Грязная дюжина
Награды и номинации фильма Грязная дюжина 1967
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Оскар 1968
Лучший звуковой монтаж
Победитель
Лучший звук
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1968
Лучший актёр второго плана
Номинант
