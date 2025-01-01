Меню
Награды и номинации фильма Грязная дюжина 1967

Оскар 1968 Оскар 1968
Лучший звуковой монтаж
Победитель
Лучший звук
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1968 Золотой глобус 1968
Лучший актёр второго плана
Номинант
