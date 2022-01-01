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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Алекс Меркин
Алекс Меркин
Alex Merkin
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Алекс Меркин
Alex Merkin
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Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Алекс Меркин
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Фильмография Алекс Меркин
Одни дома
комедия, семейный
2021, США
5.0
Высота
боевик, криминал, триллер
2017, США
4.0
Напротив по коридору
триллер
2009, США
6.0
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