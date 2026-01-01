Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Гринч. Ужасающий новый год» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Кенгуру Джекпот Награды и номинации фильма Кенгуру Джекпот

Награды и номинации фильма Кенгуру Джекпот 2003

Золотая малина 2004 Золотая малина 2004
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
 Худшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2003 MTV Movie & TV Awards 2003
Best Virtual Performance
Номинант
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Оно. Первое пришествие
Оно. Первое пришествие
2025, Австралия, ужасы
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
За Палыча 2!
За Палыча 2!
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
Безумное свидание
Безумное свидание
2025, Италия, комедия
Пункт назначения: Новый аттракцион
Пункт назначения: Новый аттракцион
2025, США, ужасы
Больше 20 лет эта загадка не дает покоя фанатам «Гарри Поттера»: так как все-таки звали сову — Букля или Хедвиг?
В саркофаге Хюррем спустя сотни лет нашли странный предмет: историки ломали голову, но ответа так и не нашли
Мягков получил роль Лукашина случайно: на эту роль Рязанов чуть не утвердил Миронова, но вот что пошло не так
Чем мордюк отличается от бешлака – знают итальянцы: но лишь знаток кино СССР ответит на 7 вопросов о сюжете «Бриллиантовой руки»
Нарезаем оливье и представляем себя шефом: какие фильмы о поварах обожает пересматривать Ивлев с Пятницы
«В финальном кадре»: уморительный ляп в «Девчатах» не замечали 60 лет, пока Дружинина не «спалила» контору
Всего то за 2 сезона: «Лэндмен» умудрился переплюнуть шедевральный «Йеллоустоун» — хватило всего-то одной сцены в новой серии
Смерть на бледном коне? Встреча Арьи и белой лошади придала новый смысл финалу «Игры престолов»
«Я король мира»: Кэмерона взяли в особый клуб режиссеров, хотя из-за «Аватара 3» могут сразу оттуда выгнать
Точное попадание: какие породы скрываются за героями «Щенячьего патруля» — разбираемся вместе, что к чему
«Пошлость»: критиков воротило, Рязанов сопротивлялся, но «Карнавальная ночь» стала хитом вопреки всему
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше