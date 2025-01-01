Меню
Тринадцать
Награды и номинации фильма Тринадцать
Награды и номинации фильма Тринадцать 2003
Оскар 2004
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2004
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2004
Breakthrough Female Performance
Номинант
Сандэнс 2003
Драматичный
Победитель
Драматургия
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
