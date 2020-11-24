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Реальные пацаны против зомби Реальные пацаны против зомби
Киноафиша Фильмы Реальные пацаны против зомби Отзывы о фильме «Реальные пацаны против зомби»
Реальные пацаны против зомби 2020 / Россия
4.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Отзывы о фильме «Реальные пацаны против зомби»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Лера и Колян снова устали друг от друга и хотят развестись. Эту бытовую рутину семьи Наумовых рушит древний зомби-вирус, закрывающий ЗАГСы и не дающий расторгнуть союз. Благодаря птицам Пермь превращается в настоящий фильм ужасов и незаметное пятно для остальной страны. Теперь жителям приходится надеяться только на самих себя и приспосабливаться к этой необычной чуме. За три месяца жизнь приходит в норму: многие смогли улучшить жилищные условия, заняв чужие пентхаусы, другие наладили успешный…

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Слава Крулатов 24 ноября 2020, 12:47
Трейлер уже пробивает на дикий ржач)) Чувствую в кино вообще будет шикардос)))
24 ноября 2020, 12:47 Ответить
User 18 декабря 2020, 00:35
На один раз
18 декабря 2020, 00:35 Ответить
zakira.79 19 декабря 2020, 21:48
Это ФИАСКО, пацаны. Никогда не писала отзывы, но худшего фильма не видела. Абсолютно бездарная идея и режессура. Жаль потраченного вечера.
19 декабря 2020, 21:48 Ответить
Юльчик Колменкова 20 декабря 2020, 11:08
Оценка
Весь фильм разочаровывалась сидела, но конец перечеркнул всё, такой трогательный финал , и в целом зашло!!глянуть можно короче
20 декабря 2020, 11:08 Ответить
Marina Tarasova 20 декабря 2020, 21:53
Посмотрела ,была в шоке ,как могли такое придумывать и снимать ! Самый ужасный фильм ,не тратьте время,остаётся осадок от Перми и Реальных пацанов ! Весь фильм блюют ,что после фильма меня реально сташнило!
20 декабря 2020, 21:53 Ответить
Marina Tarasova 20 декабря 2020, 21:55
в ответ на сообщение zakira.79 от 19 декабря 2020, 21:48
Полностью согласна ,вечер пропал
20 декабря 2020, 21:55 Ответить
Евгений Бикеев 22 декабря 2020, 19:56
Прошло половина фильма. Насилие убийства, трупы, головы отрывают и т.д. . И у нас говорят "ну погоди" нельзя показывать.
22 декабря 2020, 19:56 Ответить
Евгений Гаряев 23 декабря 2020, 09:24
Всем Добрый день! Лучше посмотреть обычный сериал Реальные пацаны! Но ПРО зомби это переребор! Фильм не зашёл!
23 декабря 2020, 09:24 Ответить
User 23 декабря 2020, 22:45
Я Парней смотрю с первой серии и очень ждал уже давно полнометражный фильм. Но это полнейший обсёр! Могли бы хоть Антоху привлечь, а - нет!(((
23 декабря 2020, 22:45 Ответить
Андрей Тихонов 25 декабря 2020, 12:11
Самый ужасный фильм!!!хотелось уйти во время сеанса И Кстати это единственный сайт, где пишут реальные отзывы..на остальных сайтах купленные отзывы
25 декабря 2020, 12:11 Ответить
Роман Григорьев 29 декабря 2020, 02:35
Оценка
Просто лютое г...но,давно я так не разочаровывался,сериал норм,но фильм просто ужас,не ходите на него!пожалеете сильно...
29 декабря 2020, 02:35 Ответить
ElizavetaPersonal 29 декабря 2020, 07:40
Странные люди пишущие, что этот фильм ужасный, но при этом сделали кассу фильму. По трейлеру понятно было, что за фильм и идти на него не нужно.
29 декабря 2020, 07:40 Ответить
Евгений Ларин 30 декабря 2020, 15:46
Оценка
Полная фигня!!!
30 декабря 2020, 15:46 Ответить
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