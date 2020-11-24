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Лера и Колян снова устали друг от друга и хотят развестись. Эту бытовую рутину семьи Наумовых рушит древний зомби-вирус, закрывающий ЗАГСы и не дающий расторгнуть союз. Благодаря птицам Пермь превращается в настоящий фильм ужасов и незаметное пятно для остальной страны. Теперь жителям приходится надеяться только на самих себя и приспосабливаться к этой необычной чуме. За три месяца жизнь приходит в норму: многие смогли улучшить жилищные условия, заняв чужие пентхаусы, другие наладили успешный…